Введение комбинации каботегравира и рилпивирина каждые 8 недель является безопасным и эффективным вариантом терапии ВИЧ-инфекции Опубликовано: Среда, 20 января 2021 г. - 09:15 Тема: Антимикробные препараты Исследования 3 фазы показали, что внутримышечное введение длительно действующего каботегравира и рилпивирина каждые 4 недели по эффективности и безопасности не уступает пероральной антиретровирусной терапии. Важные результаты исследования 2 фазы, в рамках которого указанная комбинация вводилась каждые 8 недель, а также данные дополнительного моделирования, создают фундамент для дальнейшей оценки режима введения препарата 1 раз каждые 8 недель, что потенциально обеспечивает большее удобство для пациентов. Авторы статьи сравнили противовирусную эффективность комбинации каботегравира и рилпивирина длительного действия при введении её каждые 8 недель (каботегравир 600 мг + рилпивирин 900 мг) с режимом введения 1 раз каждые 4 недели (каботегравир 400 мг + рилпивирин 600 мг) ВИЧ-1 инфицированным пациентам старше 18 лет, ранее получавшим антиретровирусную терапию. Из 1149 пациентов, прошедших скрининг, 1045 были отобраны для проведения терапии. 522 пациентам препарат вводился каждые 8 недель, 523 пациентам — каждые 4 недели. Средний возраст участников исследования составил 42 года (межквартильный размах 34-50 лет), 27% (n=280) пациентов были женского пола. Введение комбинации каботегравира и рилпивирина длительного действия каждые 8 недель было не хуже, чем введение каждые 4 недели (РНК ВИЧ-1 ≥50 копий/мл; 2% и 1%) с корректированным показателем разницы в методах лечения 0,8 (95% ДИ -0,6-2,2). Всего было выявлено 8 (2%, введение каждые 8 недель) и 2 (<1%, введение каждые 4 недели) подтверждённых случая отсутствия вирусологического ответа (≥200 копий/мл в двух последовательных анализах). Причём у 5 из 8 (63%) пациентов, получавших терапию каждые 8 недель, при скрининге были обнаружены мутации, связанные с резистентностью к ненуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы. Профиль безопасности был одинаковым в обеих группах; у 844 (81%) из 1045 участников исследования были зарегистрированы нежелательные реакции (за исключением реакций в месте инъекции); смертей, связанных с проводимой терапией, зарегистрировано не было. Авторы статьи заключают, что профили эффективности и безопасности одинаковы при введении препарата как каждые 8, так и каждые 4 недели. Данные результаты подтверждают, что введение комбинации каботегравира и рилпивирина длительного действия каждые 2 месяца является допустимой терапевтической опцией для ВИЧ-1 инфицированных пациентов. Edgar T Overton, MD, Gary Richmond, MD, Prof Giuliano Rizzardini, MD, Hans Jaeger, MD, Catherine Orrell, MBChB, Firaya Nagimova, MD, et al. Long-acting cabotegravir and rilpivirine dosed every 2 months in adults with HIV-1 infection (ATLAS-2M), 48-week results: a randomised, multicentre, open-label, phase 3b, non-inferiority study. The Lancet Journal. Volume 396, Issue 10267, P1994-2005, December 19, 2020.

doi: 10.1016/S0140-6736(20)32666-0

149 ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, каботегравир, рилпивирин

