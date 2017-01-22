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Антибиотики и антимикробная терапия
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План мероприятий МАКМАХ на 2017 год

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) объявляет о начале Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами».

В рамках XVIII Международного конгресса по антимикробной терапии 26 мая 2016 года было объявлено о старте «Конкурса клинических наблюдений» под эгидой МАКМАХ в партнёрстве с компанией Teva. Информация о Конкурсе размещена на www.doctor-konkurs.ru

НОВОЕ НА САЙТЕ

Опубликованы полнотекстовые статьи Том 16, № 4 и Том 17, № 1 журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» (в формате PDF)

На сайте в свободном доступе размещён полнотекстовый вариант статьи «Инвазивный кандидоз: современные аспекты эпидемиологии, диагностики, терапии и профилактики у различных категорий пациентов (в вопросах и ответах)», (формат PDF, 2,9 Мб), авторы А.В. Веселов и Р.С. Козлов. Печатный вариант статьи (Приложение к №2 журнала КМАХ за 2016 год) ожидается в течение ближайшего времени и будет бесплатно распространяться на мероприятиях, организованных при участии НИИАХ и МАКМАХ.

В разделе Главного внештатного специалиста Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности размещены Клинические рекомендации по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам (действующая версия 2.0 2015, зарегистрированная в Федеральной медицинской библиотеке в 2016 году), утвержденные на расширенном совещании Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 22.05.2015 года в г. Москва.
Добавлен проект клинических рекомендаций по выделению, идентификации и определению чувствительности Helicobacter pylori к антимикробным препаратам.

ИССЛЕДОВАНИЯ

НИИАХ и МАКМАХ планируют проведение многоцентрового проспективного микробиологического исследования по определению чувствительности клинически значимых штаммов Candida glabrata к анидулафунгину, каспофунгину и микафунгину с помощью методики Sensititre™ YeastOne™ с последующим изучением генетического профиля изолятов Candida glabrata, демонстрирующих сниженную чувствительность или устойчивость к эхинокандинам. Подробнее…

НИИАХ совместно с МАКМАХ с 2015 г. планирует проведение многоцентрового исследования по оценке распространённости мутаций устойчивости к макролидным антибиотикам у Mycoplasma pneumoniae и Mycoplasma genitalium. Подробнее…

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Поддержка клинических фармакологов в сложный экономический период

Курьёзы медицины
Экономический кризис в России если не вечен, то имеет тенденцию к пролонгации до второго пришествия Гиппократа. Потому всякий врач, как мама-папа-еда-айфон-зависимый субъект, нуждается в дополнительных источниках денег. Надеемся, данная публикация поможет сформулировать стартапы, ведущие к благосостоянию врачей, а конкретно клинических фармакологов, являющихся частыми гостями сайта.
28 декабря 2016 г.
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Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии

Сокращение длительности антибактериальной терапии при остром среднем отите у детей младшего возраста

Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии
У детей в возрасте от 6 до 23 месяцев с острым средним отитом сокращение антибактериальной терапии с 10 до 5 дней приводит к менее благоприятным исходам лечения.
26 декабря 2016 г.
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Новости медицины

Роль противовирусной профилактики в предотвращении ассоциированных с вирусом Эпштейн-Барр посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний у пациентов после трансплантации солидных органов

Новости медицины
Как показали результаты мета-анализа, применение противовирусных препаратов с профилактической целью у серонегативных по вирусу Эпштейн-Барр пациентов, относящихся к группе высокого риска, не влияет на частоту возникновения ассоциированных с вирусом Эпштейн-Барр посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний после трансплантации солидных органов.
23 декабря 2016 г.
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Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение

Какая комбинация более эффективна в лечении пациентов с тяжёлой внебольничной пневмонией: бета-лактам + макролид или бета-лактам + фторхинолон?

Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение
У пациентов, госпитализированных в стационар с тяжёлой внебольничной пневмонией, обязательно рекомендуется добавление макролида или фторхинолона к бета-лактамному антибиотику. Однако из-за ограниченного количества доказательств сказать, какая комбинация является предпочтительной, сложно.
21 декабря 2016 г.
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Антимикробные препараты

Новый антибиотик плазомицин эффективен при лечении острого пиелонефрита и осложнённых инфекций мочевыводящих путей

Антимикробные препараты
Новый экспериментальный антибактериальный препарат плазомицин по результатам клинического исследования III фазы EPIC так же эффективен, как и меропенем, в лечении пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей и острым пиелонефритом.
19 декабря 2016 г.
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Курьёзы медицины

Взаправду про доксициклин

Курьёзы медицины
На просторах Рунета существует большое число сайтов, дающих читателю неадекватную информацию об антибиотиках. Как правило, препараты представляются в неприглядном виде, их нежелательные явления как истинные, так и незаслуженно приписанные, активно выставляются напоказ. Разумеется, опытный пользователь может найти адекватный сайт, где всё написано про антибиотики именно так, как есть. Не всем препаратам пока уделено должное внимание, но о доксициклине уже рассказано достойно.
12 декабря 2016 г.
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Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение

Тяжёлый острый средний отит и мастоидит у взрослых пациентов

Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение
В ходе исследования, выполненного в Финляндии, проводилась оценка клинической картины и микробиологических особенностей острого среднего отита и мастоидита (острого или латентного) у взрослых пациентов, госпитализированных в стационар.
09 декабря 2016 г.
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Раздел Главного внештатного специалиста Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности
ОПРОС
Для эмпирической терапии интраабдоминального кандидоза я чаще всего использую:
вориконазол
флуконазол
анидулафунгин
каспофунгин
микафунгин
любой из эхинокандинов
липидные формы амфотерицина В
обычный амфотерицин В интраперитонеально
обычный амфотерицин В внутривенно

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Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии Лаборатория НИИ антимикробной химиотерапии СГМА Научно-методический центр по мониторингу антибиотикорезистентности Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Кафедра клинической фармакологии СГМА Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии Кокрановское сотрудничество
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