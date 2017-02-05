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|Рассылка
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|ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ) объявляет о начале Всероссийского образовательного проекта «Диагностика, лечение, профилактика инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами».
План ближайших региональных конференций в рамках образовательного проекта на 2017 г.
- 04.02.2017 — г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 88, корп. 1. «Отель Пур-Наволок»
- 10.02.2017 — г. Смоленск, ул. Кирова, 46 А, НИИ антимикробной химиотерапии
- 11.02.2017 — г. Ярославль, ул. Павлика Морозова, 3Б. Отель «Park Inn by Radisson»
- 18.02.2017 — г. Краснодар, ул. Красная, 109. Гостиница «Интурист»
- 25.02.2017 — г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8. Отель «Хаятт Ридженси Екатеринбург»
Время начала мероприятий — в 10:30
В рамках XVIII Международного конгресса по антимикробной терапии 26 мая 2016 года было объявлено о старте «Конкурса клинических наблюдений» под эгидой МАКМАХ в партнёрстве с компанией Teva. Информация о Конкурсе размещена на www.doctor-konkurs.ru
XI Всероссийская научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в урологии — 2017» (Москва, 9-10.02.2017): Программа конференции PDF, 4,45 Мб
|НОВОЕ НА САЙТЕ
Опубликованы полнотекстовые статьи Том 16, № 4 и Том 17, № 1 журнала «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия» (в формате PDF)
На сайте в свободном доступе размещён полнотекстовый вариант статьи «Инвазивный кандидоз: современные аспекты эпидемиологии, диагностики, терапии и профилактики у различных категорий пациентов (в вопросах и ответах)», (формат PDF, 2,9 Мб), авторы А.В. Веселов и Р.С. Козлов. Печатный вариант статьи (Приложение к №2 журнала КМАХ за 2016 год) ожидается в течение ближайшего времени и будет бесплатно распространяться на мероприятиях, организованных при участии НИИАХ и МАКМАХ.
В разделе Главного внештатного специалиста Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности размещены Клинические рекомендации по определению чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам (действующая версия 2.0 2015, зарегистрированная в Федеральной медицинской библиотеке в 2016 году), утвержденные на расширенном совещании Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии 22.05.2015 года в г. Москва.
Добавлен проект клинических рекомендаций по выделению, идентификации и определению чувствительности Helicobacter pylori к антимикробным препаратам.
|ИССЛЕДОВАНИЯ
НИИАХ и МАКМАХ планируют проведение многоцентрового проспективного микробиологического исследования по определению чувствительности клинически значимых штаммов Candida glabrata к анидулафунгину, каспофунгину и микафунгину с помощью методики Sensititre™ YeastOne™ с последующим изучением генетического профиля изолятов Candida glabrata, демонстрирующих сниженную чувствительность или устойчивость к эхинокандинам. Подробнее…
НИИАХ совместно с МАКМАХ с 2015 г. планирует проведение многоцентрового исследования по оценке распространённости мутаций устойчивости к макролидным антибиотикам у Mycoplasma pneumoniae и Mycoplasma genitalium. Подробнее…
|НОВЫЕ СТАТЬИ
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|По результата мета-анализа, который был опубликован в январском номере журнала Pediatric Pulmonology, единственным пробиотиком, эффективно предотвращающим инфекции дыхательных путей у детей и подростков, является Lactobacillus rhamnosus.
03 февраля 2017 г.
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|Согласно результатам ретроспективного когортного исследования, риск развития сердечно-сосудистых событий, аритмии и смертности по всем причинам при использовании кларитромицина не отличается от такового при применении других антибиотиков.
01 февраля 2017 г.
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|Применение ингибиторов протонной помпы независимо связано с носительством в кишечнике микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae, продуцирующих бета-лактамазы расширенного спектра.
30 января 2017 г.
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|В конце декабря 2016 г. FDA отправила ответ в компанию Cempra Inc., в котором говорится, что необходимо предоставление дополнительные данные о безопасности солитромицина перед тем, как FDA сможет одобрить 2 новые подачи на одобрение солитромицина (формы для в/в введения и приёма внутрь) при лечении внебольничной пневмонии.
25 января 2017 г.
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|Использование высоко гидролизированной смеси, содержащей L. rhamnosus GG, снижает у детей с IgE-опосредованными аллергическими реакциями на белок коровьего молока частоту развития других аллергических реакций и способствует развития толерантности к белку коровьего молока.
23 января 2017 г.
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|Экономический кризис в России если не вечен, то имеет тенденцию к пролонгации до второго пришествия Гиппократа. Потому всякий врач, как мама-папа-еда-айфон-зависимый субъект, нуждается в дополнительных источниках денег. Надеемся, данная публикация поможет сформулировать стартапы, ведущие к благосостоянию врачей, а конкретно клинических фармакологов, являющихся частыми гостями сайта.
28 декабря 2016 г.
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