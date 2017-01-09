На сайте в свободном доступе размещён полнотекстовый вариант статьи «Инвазивный кандидоз: современные аспекты эпидемиологии, диагностики, терапии и профилактики у различных категорий пациентов (в вопросах и ответах)», (формат PDF, 2,9 Мб), авторы А.В. Веселов и Р.С. Козлов. Печатный вариант статьи (Приложение к №2 журнала КМАХ за 2016 год) ожидается в течение ближайшего времени и будет бесплатно распространяться на мероприятиях, организованных при участии НИИАХ и МАКМАХ.