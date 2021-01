Эффективность проведения антимикробной профилактики после пережатия пуповины при проведении кесарева сечения Опубликовано: Понедельник, 18 января 2021 г. - 08:50 Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендовано проведение хирургической антимикробной профилактики (АМП) при выполнении кесарева сечения перед разрезом для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ). Авторами статьи было проведено исследование с целью определения, является ли проведение АМП после пережатия пуповины фактором, повышающим риск развития ИОХВ. В рамках исследования проанализированы данные 55901 пациентки из 75 больниц в Швеции с 2009 по 2018 гг. Оценивалась связь проведения АМП до разреза и после пережатия пуповины с частотой развития ИОХВ с использованием обобщенных линейных многоуровневых моделей, скорректированных относительно характеристик пациентов, различий в проведённых процедурах и факторов со стороны системы здравоохранения. АМП проводилась до разреза 26405 пациенткам (47,2%) и 29496 пациенткам (52,8%) — после пережатия пуповины. В общей сложности было зарегистрировано 846 случаев ИОХВ, из которых 379 (1,6% [95% ДИ, 1,4-1,8%]) развились при проведении АМП до разреза и 449 (1,7% [1,5-1,9%]) — после пережатия пуповины (p=0,759). Скорректированное отношение шансов для АМП, проведённой после пережатия пуповины, не было значимо ассоциировано с увеличением частоты ИОХВ (1,14, 95% ДИ 0,96-1,36; p=0,144) в сравнении с проведением АМП до разреза. Дополнительный анализ и анализ в подгруппах подтвердили данные результаты. Таким образом, в данном исследовании не было обнаружено увеличения риска развития ИОХВ у матери при кесаревом сечении, если АМП была проведена после пережатия пуповины, а не до разреза. Sommerstein, R., Marschall, J., Atkinson, A. et al. Antimicrobial prophylaxis administration after umbilical cord clamping in cesarean section and the risk of surgical site infection: a cohort study with 55,901 patients. Antimicrob Resist Infect Control 9, 201 (2020). doi: 10.1186/s13756-020-00860-0.

276 антимикробная профилактика, кесарево сечение, инфекция области хирургического вмешательства, ИОХВ, акушерство

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::