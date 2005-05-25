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Эффективность проведения антимикробной профилактики после пережатия пуповины при проведении кесарева сечения

Опубликовано: Понедельник, 18 января 2021 г. - 08:50
Тема: Применение антибиотиков в хирургии и антибиотикопрофилактика Версия для печати

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) рекомендовано проведение хирургической антимикробной профилактики (АМП) при выполнении кесарева сечения перед разрезом для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ). Авторами статьи было проведено исследование с целью определения, является ли проведение АМП после пережатия пуповины фактором, повышающим риск развития ИОХВ.

В рамках исследования проанализированы данные 55901 пациентки из 75 больниц в Швеции с 2009 по 2018 гг. Оценивалась связь проведения АМП до разреза и после пережатия пуповины с частотой развития ИОХВ с использованием обобщенных линейных многоуровневых моделей, скорректированных относительно характеристик пациентов, различий в проведённых процедурах и факторов со стороны системы здравоохранения.

АМП проводилась до разреза 26405 пациенткам (47,2%) и 29496 пациенткам (52,8%) — после пережатия пуповины. В общей сложности было зарегистрировано 846 случаев ИОХВ, из которых 379 (1,6% [95% ДИ, 1,4-1,8%]) развились при проведении АМП до разреза и 449 (1,7% [1,5-1,9%]) — после пережатия пуповины (p=0,759). Скорректированное отношение шансов для АМП, проведённой после пережатия пуповины, не было значимо ассоциировано с увеличением частоты ИОХВ (1,14, 95% ДИ 0,96-1,36; p=0,144) в сравнении с проведением АМП до разреза. Дополнительный анализ и анализ в подгруппах подтвердили данные результаты.

Таким образом, в данном исследовании не было обнаружено увеличения риска развития ИОХВ у матери при кесаревом сечении, если АМП была проведена после пережатия пуповины, а не до разреза.

Sommerstein, R., Marschall, J., Atkinson, A. et al.

Antimicrobial prophylaxis administration after umbilical cord clamping in cesarean section and the risk of surgical site infection: a cohort study with 55,901 patients.

Antimicrob Resist Infect Control 9, 201 (2020). doi: 10.1186/s13756-020-00860-0.


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антимикробная профилактика, кесарево сечение, инфекция области хирургического вмешательства, ИОХВ, акушерство

  
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