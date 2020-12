У пожилых пациентов с COVID-19 часто возникает делирий

Делирий представлял собой распространённый симптом у пожилых пациентов с COVID-19 и часто наблюдается в отсутствие других типичных признаков или симптомов вируса — такие результаты исследования были опубликованы в JAMA.

Многие исследователи и врачи наблюдали пожилых людей с COVID-19 с делирием, у которых не было других симптомов COVID-19. На настоящий момент опубликованы описания случаев заболевания, в которых делирий описан как единственный симптом COVID-19 у пожилых пациентов. Отсутствие признания врачом того факта, что делирий может быть единственным симптомом COVID-19, потенциально способствует задержке диагностики COVID-19.

Чтобы оценить, насколько часто взрослые пациенты в возрасте 65 лет и старше с COVID-19 обращались в отделения неотложной помощи с психическими расстройствами, было проведено многоцентровое когортное исследование в 7 центрах в США. Участники исследования — пожилые люди, обратившиеся в отделения неотложной помощи с 13 марта 2020 г. и позднее. Исследователи использовали валидированный анализ амбулаторных карт пациентов для выявления случаев психических расстройств.

Среди 817 пожилых пациентов с COVID-19 (средний возраст 77,7 лет; мужчины 47%; белые 62%), у 226 человек (28%) был диагностирован делирий на момент обращения в отделения неотложной помощи по поводу COVID-19, и делирий оказался в списке 6 наиболее частых симптомов и признаков COVID-19.

Как оказалось, частота делирия в этом исследовании была в 2-4 раза выше по сравнению с показателями до пандемии COVID-19. Среди пациентов с делирием и COVID-19, психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций, было первичным симптомом у 37 пациентов (16%) и развивалось без лихорадки, одышки или других типичных признаков и симптомов COVID-19 у 84 пациентов (37%).

Факторы, коррелирующие с развитием делирия, включали возраст старше 75 лет (скорректированный относительный риск (сОР) 1,51; 95% ДИ 1,17-1,95), проживание в доме престарелых или учреждении длительного ухода (сОР 1,23; 95% ДИ 0,98-1,55), предшествующее применение психоактивных препаратов (сОР 1,42; 95% ДИ 1,11-1,81), нарушение зрения (сОР 1,98; 95% ДИ 1,54-2,54), нарушение слуха (сОР 1,10; 95% ДИ 0,78-1,55), инсульт (ОР 1,47; 95% ДИ 1,15-1,88) и болезнь Паркинсона (ОР 1,88; 95% ДИ 1,30-2,58).

Манифестация заболевания с делирия явилась прогностическим фактором неблагоприятного клинического исхода, включая поступление в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОР 1,67; 95% ДИ 1,30-2,15) и летальный исход (ОР 1,24; 95% ДИ 1,00-1,55).

Данное исследование продемонстрировало, что делирий является не только распространённым симптомом COVID-19, но и может быть ведущим и, возможно, единственным симптомом у пожилых людей. Таким образом, делирий следует считать важным симптомом COVID-19.

Хотя делирий часто встречался в исследуемой когорте, неясно, происходит ли это потому, что инфекция COVID-19 с большей вероятностью вызывает делирий, чем другие заболевания, или потому, что в проведённом исследовании было большое количество людей с более высоким риском развития делирия.

Авторы исследования предложили добавить делирий в форму отчёта CDC по COVID-19.

Исследователи также отметили, что необходимо проведение в будущем исследований для изучения делирия как симптома COVID-19 в большей выборке и в большем количестве медицинских учреждений.

