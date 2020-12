Повышенное потребление жидкости для профилактики инфекций мочевыводящих путей у взрослых и детей Опубликовано: Среда, 09 декабря 2020 г. - 08:55 Тема: Новости медицины Неантибиотические вмешательства для профилактики инфекций мочевыводящих путей (ИМП) были исследованы в качестве стратегии снижения назначения антибиотиков при ИМП и последующего развития антибиотикорезистентности. Увеличение объёма потребляемой жидкости (или повышенная гидратация) широко пропагандируются для профилактики ИМП, однако доказательства её эффективности неизвестны. Целью систематического обзора, опубликованного в Journal of Hospital Infection, было систематизация имеющихся опубликованных исследований эффективности повышенного потребления жидкости в качестве профилактического вмешательства при ИМП у взрослых и детей. Был проведён поиск соответствующих исследований в 5 электронных медицинских базах данных вплоть до февраля 2019 года для выявления опубликованных рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) и псевдорандомизированных исследований, оценивающих эффективность повышенного (≥1,5 л/24 ч) по сравнению с нормальным/низким (<1,5 л/24 ч) потреблением жидкости для профилактики ИМП. В качестве основного оцениваемого параметра рассматривалась заболеваемость ИМП. В связи с тем, что количество выявленных исследований было очень мало, провести мета-анализ было невозможно, и был выполнен описательный обзор. Из 2822 потенциально подходящих для включения публикаций только 2 были включены в анализ: РКИ (индивидуальная рандомизация) и РКИ, в котором проводилась кластерная рандомизация. Оба исследования различались в отношении участников, размера выборки, определения ИМП и вмешательства. РКИ оценивался как имеющий низкий риск ошибки, в то время как в кластерном РКИ отмечался высокий риск ошибки. Только РКИ, в котором приняли участие здоровые женщины в пременопаузе, посещавшие клиники первичной медицинской помощи, продемонстрировали статистически достоверное влияние высокого потребления жидкости на профилактику ИМП. Таким образом, отсутствие достаточно мощных и надёжных РКИ подчеркивает необходимость проведения дальнейших исследований эффективности повышенной гидратации для профилактики ИМП. Fasugba O, Mitchell BG, McInnes E, Koerner J, Cheng AC, Cheng H, Middleton S. Increased fluid intake for the prevention of urinary tract infection in adults and children in all settings: a systematic review. J Hosp Infect. 2020 Jan;104(1):68-77. doi: 10.1016/j.jhin.2019.08.016.

инфекции мочевыводящих путей, потребление жидкости, гидратация, рандомизированные контролируемые исследования

