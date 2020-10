Внебольничный бактериальный менингит у взрослых: прогноз, долговременные последствия для здоровья и детерминанты исхода (результаты многоцентрового проспективного когортного исследования)

Целью исследования, проведённого во Франции, было выявление факторов, ассоциированных с неблагоприятным исходом в стационаре (смерть или инвалидизация) внебольничного бактериального менингита у взрослых пациентов.

В ходе проспективного многоцентрового когортного исследования COMBAT, которое выполнялось в период с февраля 2013 г. по июль 2015 г., проводился анализ всех последовательных случаев внебольничного бактериального менингита у взрослых пациентов в 69 стационарах Франции. Все пациенты с бактериальным менингитом наблюдались на протяжении 12 месяцев. С помощью логистической регрессии выявлялись факторы, влияющие на возникновение неблагоприятного исхода, а также были проанализированы долговременные последствия перенесенного менингита, в частности, стойкая нетрудоспособность.

Всего в исследование было включено 533 зарегистрированных случая внебольничного бактериального менингита у взрослых пациентов. Наиболее частыми возбудителями были S. pneumoniae (53,8%, идентифицировано 280/520 изолятов), N. meningitidis (21,3%, 111/520), другие бактериальные патогены 24,9% (129/520). Летальность составила 16,9% (90/533), а неблагоприятный исход зарегистрирован у 45% пациентов (225/500).

Факторами, независимо ассоциированными с неблагоприятным исходом, были:

Через 12 месяцев у 26,7% пациентов (74/277) отмечалась потеря слуха, у 32,8% (87/265) — депрессивные симптомы, у 31,0% (86/277) — постоянная головная боль и у 53,4% (142/266) показатель «качество жизни, связанное со здоровьем» был <25-го процентиля баллов по сравнению с общей французской популяцией (Р<0,0001).

Таким образом, бремя внебольничного бактериального менингита у взрослых пациентов (смерть, инвалидизация, депрессия, ухудшение качества жизни и потеря слуха) очень велико. Своевременная диагностика заболевания при возникновении первых симптомов и вовремя начатое лечение могут улучшить прогноз данной серьёзной инфекции.

Community-acquired bacterial meningitis in adults: in-hospital prognosis, long term disability and determinants of outcome in a multicentre prospective cohort.

Clin Microbiol Infect. 2020 Jan 9:S1198-743X(19)30679-2. doi: 10.1016/j.cmi.2019.12.020. Epub ahead of print. PMID: 31927117.