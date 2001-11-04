FDA одобрила применение цефидерокола при нозокомиальной и вентиляторассоциированной бактериальной пневмонии

В сентябре 2020 г. Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам США (FDA) одобрила применение нового цефалоспорина цефидерокола (Fetroja, компания Shionogi) для лечения пациентов 18 лет и старше с нозокомиальной пневмонией (НП) или вентиляторассоциированной бактериальной пневмонией (ВАП).

Одобрение основано на результатах клинического исследования III фазы APEKS-NP, в котором цефидерокол оказался «не хуже» меропенема, применяемого в высокой дозе путём пролонгированной инфузии, по показателю 14-дневной летальности по всем причинам.

Нозокомиальная пневмония является одной из самых распространённых госпитальных инфекций. Многие случаи НП вызваны проблемными полирезистентными микроорганизмами (Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Enterobacter cloacae complex, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Serratia marcescens), представляющими собой смертельную опасность для пациента.

Результаты исследования APEKS-NP продемонстрировали, что цефидерокол является крайне востребованной опцией для лечения пациентов с НП или ВАП, вызванной полирезистентными грамотрицательными патогенами.

Ранее (в ноябре 2019 г.) FDA одобрила применение цефидерокола для лечения взрослых пациентов с осложнёнными инфекциями мочевыводящих путей, вызванными чувствительными к антибиотику грамотрицательными микроорганизмами, если иные варианты лечения ограничены или отсутствуют. С февраля 2020 г. препарат начал применяться в США. С апреля 2020 г. цефидерокол одобрен EMA для применения у взрослых пациентов с грамотрицательными инфекциями в случаях, когда отсутствуют иные варианты лечения.

FDA approves cefiderocol for hospital-acquired, ventilator-associated bacterial pneumonia Healio

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