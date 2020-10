Новые подходы к терапии грамотрицательных инфекций: что нас ожидает в ближайшем будущем. Часть 2: карбапенемы Опубликовано: Среда, 09 сентября 2020 г. - 09:05 Тема: Антимикробные препараты Сулопенем (Sulopenem) Сулопенем — это AmpC-стабильный тиопенем, который может применяться в/в или внутрь. Препарат получил от FDA обозначение «Квалифицированный продукт для (лечения) инфекционного заболевания» (Qualified Infectious Disease Product — QIDP), которое присваивается антибактериальным и противогрибковым лекарственным средствам, предназначенным для лечения серьёзных или жизнеугрожающих инфекций, по следующим показаниям: ИМП, оИАИ, внебольничная пневмония, острый простатит, гонококковый уретрит и ВЗОМТ. В клиническом исследовании III фазы сулопенем для резистентных штаммов Enterobacteriaceae (Resistant Enterobacteriaceae — SURE) сравнивался с эртапенемом, а затем с комбинацией ципрофлоксацин + метронидазол внутрь или амоксициллином/клавуланатом у пациентов с оИАИ. В данном исследовании сулопенем не достиг критерия «не хуже» по первичному оцениваемому исходу — клинический ответ на день 28 в популяции пациентов, подлежащей модифицированной микробиологической оценке, с различием в 4,7% (85,5% сулопенем, 90,2% эртапенем). Компания-разработчик сулопенема Iterum Therapeutics недавно опубликовала пресс-релиз результатов исследования III фазы по оценке эффективности сулопенема в лечении неосложнённых ИМП (SURE1). Во фторхинолоно­нечувствительной модифицированной популяции пациентов, подлежащей микробиологической оценке, общий ответ на визите оценки излеченности составил 62,6% в группе сулопенема в сравнении с 36% в группе ципрофлоксацина (различие 26,6%). Однако данное различие не отмечалось при анализе популяции пациентов, подлежащей микробиологической оценке, у которой были выделены фторхинолоно­чувствительные штаммы энтеробактерий. Различия в общем ответе на лечение были, вероятнее всего, обусловлены большим количеством случаев асимптоматической бактериурии в группе сулопенема в сравнении с ципрофлоксацином, и эта клиническая значимость требует дальнейшего изучения. Тебипенем (Tebipenem) Тебипенем пивоксил (TBPM-PI-HBr; ранее SPR994) — это новый карбапенем, представляющий собой пролекарство карбапенема тебипенема. Он конвертируется в активный метаболит в плазме и обладает активностью в отношении БЛРС-продуцирующих штаммов Enterobacteriaceae. Тебипенем пивоксил был впервые введён в практику в Японии в 2009 г., однако TBPM-PI-HBr — это новая форма препарата. Изначально препарат разрабатывался как пероральный карбапенем для лечения ИМП. Данные исследований in vitro свидетельствуют о том, что что тебипенем более активен, чем имипенем и эквивалентен меропенему против Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и Proteus mirabilis, а продукция БЛРС- и/или AmpC-β-лактамаз не влияет на его активность. Ожидаются результаты исследований III фазы, в которых сравнивается эффективность, безопасность и фармакокинетика TBPM-PI-HBr с эртапенемом в/в у пациентов с оИМП или острым пиелонефритом (исследование ADAPT-PO). Источники: Allecra Therapeutics. (2020). Allecra Therapeutics announces positive top-line results for phase 3 ALLIUM clinical trial of EXBLIFEP for complicated urinary tract Infections. [Press release.] February 25, 2020.

449 карбапенемы, сулобактам, эртапенем, тебипенем, имипенем, меропенем

