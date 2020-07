Группа крови может играть роль в восприимчивости к коронавирусу

Группа крови пациента играет определённую роль в вероятности развития COVID-19 — такие данные были получены в двух генетических исследованиях. В первом исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, Дэвид Эллингхаус (David Ellinghaus) из Института клинической молекулярной биологии (Institute of Clinical Molecular Biology) в Германии, и его коллеги проанализировали почти 8,6 миллиона однонуклеотидных полиморфизмов у 1610 испанских и итальянских пациентов с COVID-19 и дыхательной недостаточностью. Ещё 2205 не инфицированных коронавирусом участников составили группу контроля. Исследователи обнаружили, что пациенты с группой крови II(A) имели наиболее высокий риск инфицирования коронавирусом и развития COVID-19 с дыхательной недостаточностью, чем пациенты с другими группами крови (ОШ=1,45; 95% ДИ, 1,2-1,75, р=1,48 × 10-4). Исследователи также наблюдали защитный эффект в группе крови I(0) по сравнению с другими группами крови (ОШ=0,65; 95% ДИ 0,53-0,79, р=1,06 × 10-5). Хотя исследователи считают полученные результаты «замечательными», тем не менее, они не исключают гораздо большее влияние других факторов риска на развитие COVID-19. Предыдущее исследование, проведённое учёными из Медицинской школы Гроссмана (Grossman School of Medicine) в Нью-Йорке, показало, что наибольший риск госпитализации был у лиц в возрасте 75 лет и старше, у которых отношение шансов составило 66,8. Это же исследование показало, что сопутствующие заболевания являются значимыми предикторами госпитализации; с другой стороны, кислородная недостаточность и маркеры воспаления были наиболее сильно связаны с критическим течением заболевания. В настоящее время трудно дать подходящую рекомендацию относительно того, что именно можно сделать в клинической практике в отношении полученных результатов влияния группы крови на восприимчивость к коронавирусу. Во втором исследовании Адам Автон (Adam Auton), главный научный сотрудник компании 23andMe, и его коллеги проанализировали генетические данные более чем 800000 человек. Аутон и его коллеги также обнаружили, что кровь I(0) группы обладает защитным эффектом против инфицирования коронавирусом по сравнению со всеми другими группами крови (ОШ=0,86; P<0,0001). Пациенты с этой группой крови также реже госпитализировались с COVID-19 (ОШ=0,81; P=0,05). По мнению исследователей, поправки на возраст пациентов, ИМТ, сопутствующие заболевания, этническую принадлежность и пол не имели никакого отношения к полученным результатам. Исследователи отмечают, что результаты следует интерпретировать с осторожностью до тех пор, пока не будут завершены дополнительные исследования. Компания Ancestry также проводит генетический анализ 600000 заинтересованных пациентов. Кэтрин Болл (Catherine Ball), главный научный сотрудник компании Ancestry, отказалась поделиться своими находками, пока они не будут проанализированы исследователями, но она отметила, что даже если результаты покажут, что группа крови играет определённую роль в риске приобретения COVID-19, они смогут составить только одну часть большого пазла. Ответ на вопрос, почему у одних пациентов развивается тяжёлое течение COVID-19, а у других нет, вероятно, гораздо сложнее, чем простое объяснение влияния группы крови. Этот ответ, скорее всего, включает в себя сотни, возможно, тысячи различных частей генома, взаимодействующих сложным образом. Существует множество факторов, связанных с коронавирусной инфекцией и тяжестью заболевания, например, артериальная гипертензия имеет фактор риска 2. В статье Эллингхауза было показано, что фактор риска группы крови был меньше этого значения. Группа крови может быть одним из многих факторов, которые вместе определяют, насколько тяжёлым будет заболевание у пациента и выживет ли он после COVID-19. Некоторые из сообщенных значений P в приведенных исследованиях едва ли соответствуют уровню статистической значимости. Полученные результаты имеют некоторую биологическую правдоподобность, но должны быть подтверждены в исследованиях, которые могут более точно учитывать различные статистические и клинические факторы. Нельзя не сказать, что проведённые исследования — это исследования генетических ассоциаций, которые не следует интерпретировать как причинно-следственные выводы. Прежде чем утверждать причину и следствие, потребуются дальнейшие механистические обоснования. Тем не менее, полученные результаты заслуживают внимания и добавляют больше уверенности в том, что среди других факторов группа крови может быть важным прогностическим маркером течения заболевания. Blood type may contribute to likelihood of acquiring COVID-19 Healio

