Результаты аутопсии подтверждают тяжёлые поражения альвеол при COVID-19 Опубликовано: Пятница, 12 июня 2020 г. - 08:50 Тема: Разное Результаты аутопсии подтверждают, что COVID-19 вызывает значительные повреждения альвеол, но определённую роль в возникновении летального исхода также может играть посттромботическая болезнь. В письме, опубликованном в on-line версии JAMA 21 мая 2020 г., исследователи сообщают посмертные данные 10 последовательных пациентов с подтверждённым COVID-19, отмечая, что « острое и организованное диффузное повреждение альвеол оказалось первичной гистопатологической находкой и ведущей причиной летального исхода у пациентов, независимо от нахождения на инвазивной вентиляции лёгких». Полученные результаты очень хорошо коррелируют с основными симптомами COVID-19, такими как кашель, лихорадка, а также респираторный дистресс синдром и дыхательная недостаточность у пациентов с тяжёлым течением заболевания. Однако на настоящий момент на основании этих изменений слишком рано делать выводы о конкретных последствиях определённых терапевтических вмешательств. Гистопатологические находки в дыхательных путях включали разнообразные изменения от образования гиалиновой мембраны и утолщения альвеолярных перегородок с периваскулярной лимфоцитарно-плазмоцитарной инфильтрацией до выраженной фибробластической пролиферации, частичного фиброза и гиперплазии пневмоцитов, приводящей к интерстициальному утолщению. В отдельном отчёте, опубликованном 6.05.2020 в on-line версии журнала Annals of Internal Medicine, исследователи оценили посмертные данные 12 последовательных пациентов с подтверждённым COVID-19 и обнаружили аналогичное диффузное повреждение альвеол у большинства (8/12) пациентов; однако у 7 из 12 пациентов также были признаки тромбоза глубоких вен, у четырёх из этих пациентов была обнаружена тромбоэмболия лёгочной артерии, которая явилась прямой причиной смерти. Следует отметить, что в серии случаев, описанных в статье в JAMA, тромбоэмболические события не были зафиксированы. Возможно, что причины летальных исходов разительно отличаются от региона к региону, что указывает на то, что течение болезни может отличаться по неизвестным пока причинам. Пациенты в обеих опубликованных статьях были преимущественно мужского пола, старше 70 лет, и имели ранее сопутствующие заболевания. В обоих отчётах также были описаны умеренные воспалительные изменения в других органах, включая печень, почки и сердце; однако клиническая значимость этих находок неясна. Авторы обоих сообщений признают, что полученные результаты не могут быть перенесены на более широкую популяцию, поскольку размеры выборок невелики, но они призывают клиницистов, лечащих пациентов с COVID-19, рассмотреть возможность проведения большего количества посмертных оценок в попытке получить больше знаний о патологии заболевания и возможностях лечения. Очевидно, что аутопсийные исследования дают важные представления о проявлениях болезни и механизмах возникновения полиорганной недостаточности. Эти оценки являются единственной возможностью макроскопически наблюдать органы и впоследствии брать идеальные образцы для гистопатологического и молекулярного анализа и получить более глубокие знания об этом заболевании. Autopsy Confirms Severe Alveolar Damage in COVID-19 Ann Int Med. Published online May 6, 2020. JAMA. Published online May 21, 2020.

143 коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, аутопсия, диффузное повреждение альвеол, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия лёгочной артерии

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::