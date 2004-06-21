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ВОЗ предполагает появление данных о безопасности гидроксихлорохина при COVID-19 к середине июня

Опубликовано: Среда, 10 июня 2020 г. - 10:20
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце мая пообещала оперативно пересмотреть данные по эффективности и безопасности гидроксихлорохина, вероятнее всего, к середине июня, после того, как опасения по поводу безопасности побудили группу приостановить использование препарата от малярии в исследованиях у пациентов с COVID-19.

Президент США Дональд Трамп наряду с экспертами в области вирусологии и антимикробной терапии ранее выдвинули гидроксихлорохин в качестве возможного препарата для терапии новой коронавирусной инфекции. ВОЗ в понедельник, 25.05.2020 г., уточнила сроки объявления результатов исследования Solidarity, которое проводится в настоящее время в 17 странах мира.

Исследование, недавно опубликованное в журнале The Lancet, показало, что у пациентов, получающих гидроксихлорохин или хлорохин, отмечается повышенная частота летального исхода и нарушения сердечного ритма, что побудило ВОЗ вмешаться.

По словам экспертов ВОЗ, окончательное решение о вреде, пользе или отсутствии таковых при использовании гидроксихлорохина, будет принято после того, как данные будут рассмотрены Экспертным советом по мониторингу безопасности данных (Data Safety Monitoring Board). Скорее всего, это произойдёт к середине июня.

Те пациенты, которые уже принимают участие в исследовании Solidarity и начали получать гидроксихлорохин, могут закончить свое лечение в запланированные сроки.

Вновь включённые в исследование пациенты будут получать другие методы лечения, оцениваемые в Solidarity, включая ремдесивир (компания Gilead Science) и Калетру/Алувию (компания AbbVie).

Отдельные клинические исследования гидроксихлорохина, включая исследование с участием 440 пациентов в США, проводимое швейцарской фармацевтической компанией Novartis, продолжается в настоящее время. Компании Novartis и Sanofi пообещали пожертвовать десятки миллионов доз гидроксихлорохина, если будет доказано, что он эффективен и безопасен при COVID-19.

Представители компания Novartis отметили, что исследование, опубликованное в журнале The Lancet, охватывающее около 100000 человек, было исключительно наблюдательным и не способно продемонстрировать причинно-следственную связь между применением гидроксихлорохина и зарегистрированными побочными эффектами терапии. Необходимы результаты рандомизированных, контролируемых клинических исследований для отчётливого понимания эффективности и безопасности использования гидроксихлорохина при COVID-19.

WHO Expects Hydroxychloroquine Safety Findings by Mid-June

Reuters


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