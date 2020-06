Глюкокортикоиды, но не ингибиторы ФНО-альфа, повышают риск тяжёлого течения COVID-19 у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника

До настоящего времени не были описаны особенности течения COVID-19 у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК). Исследователи из нескольких стран охарактеризовали клиническое течение COVID-19 у пациентов с ВЗК и оценили влияние демографических данных, клинических характеристик и иммуносупрессивного лечения на исходы COVID-19. Исследование «Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion for Inflammatory Bowel Disease» (SECURE-IBD) представляет собой большой международный регистр, созданный для мониторинга исходов у пациентов с ВЗК с подтверждённым COVID-19. В ходе исследования рассчитывался стандартизированный по возрасту коэффициент смертности и использовали многофакторный логистический регрессионный анализ для выявления факторов, связанных с тяжёлым течением COVID-19, определяемым как поступление в отделение интенсивной терапии, использование ИВЛ и/или летальных исход. Всего было зарегистрировано 525 случаев заболевания COVID-19 у пациентов с ВЗК из 33 стран (средний возраст 43 года, 53% мужчин). У тридцати семи пациентов (7%) было отмечено тяжёлое течение COVID-19, 161 человек (31%) был госпитализирован, 16 пациентов погибли (летальность 3%). Стандартизированный по возрасту коэффициент смертности для пациентов с ВЗК составили 1,8 (95% доверительный интервал [ДИ] 0,9-2,6), 1,5 (95% ДИ 0,7-2,2) и 1,7 (95% ДИ 0,9-2,5) по данным из Китая, Италии и США, соответственно. Факторы риска развития тяжёлого течения COVID-19 у пациентов с ВЗК включали более старший возраст (скорректированное отношение шансов [сОШ] 1,04, 95% ДИ 1,01-1,02), ≥2 сопутствующих заболеваний (сОШ 2,9, 95% ДИ 1,1-7,8), применение системных глюкокортикоидов (сОШ 6,9, 95% ДИ 2,3-20,5) и применение сульфасалазина или 5-аминосалицилата (сОШ 3,1, 95% ДИ 1,3-7,7). Лечение ингибиторами ФНО-альфа не приводило к тяжёлому течению COVID-19 (сОШ 0,9, 95% ДИ 0,4-2,2). Таким образом, более старший возраст, сопутствующие заболевания и применение глюкокортикоидов ассоциировано с тяжёлым течением COVID-19 у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, хотя причинно-следственная связь по проанализированным данным не может быть окончательно установлена. Важно отметить, что применение ингибиторов ФНО-альфа, по-видимому, не связано с тяжёлым течением COVID-19 у пациентов с ВЗК. Brenner EJ, Ungaro RC, Gearry RB, et al. Corticosteroids, but not TNF Antagonists, are Associated with Adverse COVID-19 Outcomes in Patients With Inflammatory Bowel Diseases: Results from an International Registry [published online ahead of print, 2020 May 18]. Gastroenterology. 2020;10.1053/j.gastro.2020.05.032. doi:10.1053/j.gastro.2020.05.032

146 коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-19, SARS-CoV-2, воспалительные заболевания кишечника, ВЗК, глюкокортикоиды, антагонисты ФНО-альфа