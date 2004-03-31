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Скончался член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Фирсов Александр Алексеевич

Опубликовано: Четверг, 23 апреля 2020 г. - 16:09
Тема: Разное Версия для печати

18 апреля 2020 года ушёл из жизни научный руководитель ФГБНУ «НИИНА им. Г.Ф. Гаузе», вице-президент МАКМАХ, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Александр Алексеевич Фирсов.

Практически вся научная жизнь Александра Алексеевича была тесно связана с фармакологией антибиотиков и других лекарственных средств. С 1970-го по 1991-й годы он работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте антибиотиков (ВНИИА). В 1991 г. возглавлял лабораторию фармакокинетики в Институте биотехнологии, позднее — НТЦ «Лекбиотех». В 2001 г. он стал заведующим лабораторией фармакокинетики и фармакодинамики ФГБУ «НИИНА» РАМН. C 2007 по 2017 гг. он был директором НИИНА им. Г.Ф. Гаузе, а с  2017 г. — научным руководителем нашего института.

Будучи авторитетным специалистом с мировым именем, Александр Алексеевич внёс огромный вклад в развитие методов исследования фармакокинетики и фармакодинамики антибиотиков. С его именем связаны основополагающие работы по математическому моделированию фармакокинетических процессов, теории и практике биофармации, фармакокинетически обоснованной индивидуализации режимов фармакотерапии, прогнозированию и предупреждению развития резистентности. Важнейшим направлением исследований А.А. Фирсова стала разработка методов моделирования фармакодинамики антибиотиков, которые позволили воспроизводить in vitro фармакокинетические профили, реализуемые у человека. Созданный им подход лёг в основу эффективной методологии прогнозирования развития антибиотикорезистентности патогенных бактерий и рациональной антибиотикотерапии, признанных фармакологами и терапевтами, как в нашей стране, так и за рубёжом.

Научное наследие Александра Алексеевича огромно: он является основателем фармакокинетической научной школы «НИИНА», автором свыше 500 статей, ряда руководств, монографий и методических рекомендаций по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакологии антибиотиков. При его непосредственном участии разработаны «Правила проведения доклинических исследований фармакокинетики лекарственных средств».

Александр Алексеевич запомнится нам не только как выдающийся и авторитетный учёный, но также как яркая незаурядная личность и отзывчивый к проблемам других человек, всегда готовый прийти на помощь в трудную минуту. Все, кому посчастливилось встретить на своём пути Александра Алексеевича, всегда будут вспоминать его с благодарностью и тёплыми словами.

Светлая ему память!

Фирсов Александр Алексеевич
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Александр Алексеевич Фирсов

  
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Скончался член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Фирсов Александр Алексеевич | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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