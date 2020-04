Изменения на СКТ при пневмонии, вызванной коронавирусом Опубликовано: Пятница, 03 апреля 2020 г. - 08:51 Тема: Разное У пациентов с коронавирусной пневмонией (COVID-19) отмечается быстрое прогрессирование изменений по данным спиральной компьютерной томографии (СКТ) органов грудной клетки (ОГК) после появления симптомов, и у подавляющего большинства из них всё ещё имеются отклонения по данным СКТ на момент выписки из стационара. Для лучшего понимания, каким образом СКТ может быть использована для диагностики и определения тактики ведения пациентов с COVID-19, китайские учёные проанализировали результаты 366 СКТ органов грудной клетки, которые были выполнены у 90 пациентов (средний возраст 45 лет), находившихся в стационаре с положительным результатом обследования на SARS-CoV-2, выполненного с спользованием метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), за период с 16.01.2020 по 17.02.2020. Каждому пациенту, в среднем, проводилось по 4 СКТ ОГК, со средним интервалом между сканированиями в 6 дней. Десять пациентов были обследованы в первый раз ещё до появления симптомов, и у 6 из них не было отмечено каких-либо отклонений на СКТ (норма), у двух была выявлена инфильтрация по типу «матового стекла» и у двух — консолидация. У данных пациентов клинические симптомы заболевания развились в течение 2-6 дней после появления изменений на СКТ. Инфильтрация по типу «матового стекла» была самой часто регистрируемой находкой на СКТ, которая возникла у 62% пациентов на 0-5 день заболевания и сохранялась при выполнении 45% СКТ на 12-17 день заболевания. На 0-5 и 6-11 дни заболевания консолидация была второй по частоте находкой (у 23% и 24% пациентов, соответственно). В последующие дни заболевания отмечалась смешанная картина, которая регистрировалась у 38% пациентов на 12-17-й день болезни и у 22% пациентов на 24 день и позже. Длительность госпитализации составила, в среднем, 16 дней, а средняя продолжительность заболевания — 24 дня. При выписке из стационара 70 пациентов только у 4 больных не было признаков остаточного заболевания при проведении заключительной СКТ ОГК. Инфильтрация по типу «матового стекла» была самым частым отклонением у пациентов на момент выписки из стационара. Авторы исследования оценивают чувствительность метода СКТ ОКГ для диагностики лёгочных изменений при коронавирусной пневмонии составляет 84% на 0-5 день и 99% — ко дню 6-11. Одним из ограничений данного исследования является то, что оно не включает подгрупповой анализ пациентов с лёгким и тяжёлым течением заболевания, который мог бы помочь выявить прогностические факторы. Чтобы лучше предсказать развитие заболевания, требуется больший объём выборки и более длительное наблюдение. Wang Y., Dong C., Hu Y., Li C., Ren Q., Zhang X., Shi H., Zhou M. Temporal Changes of CT Findings in 90 Patients with COVID-19 Pneumonia: A Longitudinal Study. Radiology. 2020 Mar 19:200843. doi: 10.1148/radiol.2020200843.

