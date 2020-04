FDA выдала экстренное разрешение на применение противомалярийных препаратов при COVID-19 Опубликовано: Четверг, 02 апреля 2020 г. - 07:41 Тема: Новости медицины Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) выдала экстренное разрешение на применение двух противомалярийных препаратов для лечения некоторых госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. FDA одобрила применение противомалярийных препаратов в соответствии с процедурой Экстренного Разрешения на Применение (Emergency Use Authorisation — EAU), что позволяет использовать препараты гидроксихлорохин и хлорохин, пожертвованные Стратегическому запасу государства (Strategic National Stockpile — SNS), для распространения и использования у подростков и взрослых пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы и которые не могут участвовать в клинических исследованиях. В соответствии с процедурой EUA требуется, чтобы медицинским работникам и пациентам были доступны информационные бюллетени, содержащие важную информацию об использовании хлорохина и гидроксихлорохина при лечении COVID-19, включая известные на настоящий момент риски и возможные лекарственные взаимодействия. Президент США Дональд Трамп недавно подвергся критике за продвижение гидроксихлорохина, который часто назначают для лечения ревматоидных заболеваний, в качестве потенциально возможного лечения COVID-19 без особых доказательств того, что препарат работает, и несмотря на опасения по поводу безопасности данного лечения. Гидроксихлорохин и хлорохин изучаются в рамках международного исследования, инициированного ВОЗ для поиска потенциальных методов лечения COVID-19.

Рисунок 1. Предлагаемая схема ведения пациента с COVID-19 Массачусетского общего госпиталя (март 2020) FDA authorizes emergency use of antimalarial drugs for COVID-19 FDA.gov

432 коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-19, хлорохин, гидроксихлорохин, противомалярийные препараты, FDA

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::