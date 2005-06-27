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FDA выдала экстренное разрешение на применение противомалярийных препаратов при COVID-19

Опубликовано: Четверг, 02 апреля 2020 г. - 07:41
Тема: Новости медицины Версия для печати

Администрация США по пищевым продуктам и лекарственным средствам (FDA) выдала экстренное разрешение на применение двух противомалярийных препаратов для лечения некоторых госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией.

FDA одобрила применение противомалярийных препаратов в соответствии с процедурой Экстренного Разрешения на Применение (Emergency Use Authorisation — EAU), что позволяет использовать препараты гидроксихлорохин и хлорохин, пожертвованные Стратегическому запасу государства (Strategic National Stockpile — SNS), для распространения и использования у подростков и взрослых пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы и которые не могут участвовать в клинических исследованиях.

В соответствии с процедурой EUA требуется, чтобы медицинским работникам и пациентам были доступны информационные бюллетени, содержащие важную информацию об использовании хлорохина и гидроксихлорохина при лечении COVID-19, включая известные на настоящий момент риски и возможные лекарственные взаимодействия.

Президент США Дональд Трамп недавно подвергся критике за продвижение гидроксихлорохина, который часто назначают для лечения ревматоидных заболеваний, в качестве потенциально возможного лечения COVID-19 без особых доказательств того, что препарат работает, и несмотря на опасения по поводу безопасности данного лечения.

Гидроксихлорохин и хлорохин изучаются в рамках международного исследования, инициированного ВОЗ для поиска потенциальных методов лечения COVID-19.


Рисунок 1. Предлагаемая схема ведения пациента с COVID-19 Массачусетского общего госпиталя (март 2020)

Предлагаемая схема ведения пациента с COVID-19 Массачусетского общего госпиталя (март 2020)

FDA authorizes emergency use of antimalarial drugs for COVID-19

FDA.gov


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коронавирус, коронавирусная инфекция, COVID-19, хлорохин, гидроксихлорохин, противомалярийные препараты, FDA

  
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