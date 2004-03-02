Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 30.03.2020

При 4°C вирус способен существовать более двух недель, тогда как при повышении температуры до 70°C погибает в течение пяти минут.

Если температура составляет 22°C, коронавирус проявляет активность по меньшей мере неделю, при 37°C — не более двух дней, а при 56°C — менее получаса.

Учёные выяснили живучесть COVID-19 на различных поверхностях. По их данным, он способен существовать на внешней стороне медицинских масок не менее недели (при комнатной температуре и относительной влажности 65%).

На бумаге коронавирус держится менее трёх часов, на дереве и тканях — не более двух дней, на стекле — меньше четырёх дней, на нержавеющей стали и пластмассе — не дольше недели.