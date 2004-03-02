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Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 26.03.2020

Опубликовано: Пятница, 27 марта 2020 г. - 08:50
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

На сайте ВОЗ размещены данные на 26.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19 (SARS-CoV-2).

  • Всего в мире зарегистрировано 462684 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.
  • Из подтверждённых зарегистрированных случаев 81961 были зарегистрированы в Китае.
  • Зарегистрировано 20834 летальных исходов (всего в мире), из них 3293 — в Китае, 7505 — в Италии, 2077 — в Иране, 3434 — в Испании, 1331 — во Франции, 884 — в США.
  • 380723 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе 840 в России, 86 в Республике Беларусь, 156 в Украине (рис. 1).
  • Неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Италии, где уже зарегистрировано 74386 случаев заболевания, в США (63570), в Испании (47610), в Иране (27017), в Германии (36508), во Франции (24920).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 26.03.2020 г.

Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 26.03.2020

Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 66

26 March 2020

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports


По данным из ArcGIS число заражённых на текущий момент 523163 (840 в России), из них 23639 летальных случаев (3 в России), число выздоровевших 122066.


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коронавирус, коронавирусная инфекция, Coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, ВОЗ

  
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