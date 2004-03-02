Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 26.03.2020

На сайте ВОЗ размещены данные на 26.03.2020 о распространении в мире инфекции, вызванной коронавирусом Covid-19 (SARS-CoV-2). Всего в мире зарегистрировано 462684 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 81961 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 20834 летальных исходов (всего в мире), из них 3293 — в Китае, 7505 — в Италии, 2077 — в Иране, 3434 — в Испании, 1331 — во Франции, 884 — в США.

(всего в мире), из них — в Китае, — в Италии, — в Иране, — в Испании, — во Франции, — в США. 380723 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе 840 в России, 86 в Республике Беларусь, 156 в Украине (рис. 1).

заболевания были зарегистрированы за пределами Китая, в том числе в России, в Республике Беларусь, в Украине (рис. 1). Неблагоприятная ситуация по коронавирусу складывается в Италии, где уже зарегистрировано 74386 случаев заболевания, в США (63570), в Испании (47610), в Иране (27017), в Германии (36508), во Франции (24920).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 26.03.2020 г. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports — 66 26 March 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

По данным из ArcGIS число заражённых на текущий момент 523163 (840 в России), из них 23639 летальных случаев (3 в России), число выздоровевших 122066.

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