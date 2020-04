Фармацевтическая компания Novartis предоставит противомалярийный препарат для борьбы с коронавирусом

Фармацевтическая компания Novartis пожертвует достаточное количество доз противомалярийного препарата гидроксихлорохина для лечения нескольких миллионов пациентов с коронавирусом, если он получит одобрение по данному показанию. Эффективных методов лечения, одобренных для терапии коронавирусной инфекции, пока не существует, но в настоящее время под руководством Университета Миннесоты проводится исследование с участием 1500 человек, чтобы выяснить, может ли гидроксихлорохин предотвратить возникновение или уменьшить тяжесть COVID-19. Два других исследования изучают препарат лозартан, применяемый для лечения артериальной гипертензии, в качестве возможного лечения. Компания Novartis производит препарат от малярии, который также используется для лечения волчанки и ревматоидного артрита, в своем подразделении Sandoz в Соединённых Штатах. Она планирует пожертвовать 130 миллионов доз этого препарата и ведёт переговоры с Администрацией США по продуктам питания и лекарственным средствам США (FDA) о расширении показаний к его использованию для лечения коронавирусной инфекции. Компания Novartis поддерживает текущие клинические исследования и будет оценивать потребности в дополнительных клинических испытаниях. В Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в пятницу, 20.03.2020, что он оптимистично относится к использованию противомалярийного препарата гидроксихлорохина при инфекции COVID-19. Энтони Фаучи (Anthony Fauc), директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases), не стал спорить с оптимизмом Трампа, но сказал, что данные об эффективности препарата пока основаны на результатах небольших исследований и что необходимо проведение крупномасштабных исследований. У компании Novartis в настоящее время имеется 50 миллионов доз на складе, и она надеется произвести ещё 80 миллионов до конца мая для пожертвования. Пожертвования может быть достаточно для лечения нескольких миллионов пациентов (в зависимости от режима дозирования). Американское общество фармацевтов системы здравоохранения (American Society of Health-System Pharmacists — ASHP) добавило гидроксихлорохин в список дефицитных на этой неделе препаратов. У четырёх из восьми производителей гидроксихлорохина имеется его дефицит. Компания Bayer AG сообщила 19.03.2020, что она пожертвовала правительству США 3 миллиона таблеток противомалярийного препарата хлорохин (Резохин), который похож на гидроксихлорохин, для потенциального использования при коронавирусной инфекции. Компания Mylan NV наращивает производство этого препарата и ожидает, что в середине апреля сможет начать поставлять его в более широком масштабе. С имеющимся сырьём компания сможет произвести 50 миллионов таблеток, чтобы потенциально вылечить более 1,5 миллиона пациентов. Компания Teva Pharmaceuticals Industries Ltd. заявила 19.03.2020, что пожертвует более 6 миллионов доз таблеток гидроксихлорохина сульфата. Novartis to Donate Malaria Drug in Fight Against Coronavirus Medscape

