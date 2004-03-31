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Умер Джузеппе Корналия

Опубликовано: Четверг, 19 марта 2020 г. - 19:03
Тема: Разное Версия для печати

С невыразимой грустью мы сообщаем о том, что 18 марта 2020 г. скончался профессор института микробиологии, член Совета директоров Университета Вероны, председатель Итальянского отделения международного союза за разумное применение антибиотиков (APUA), бывший президент Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) — Джузеппе Корналия (Giuseppe Cornaglia). Для нас это глубоко личная утрата, т.к. профессор Корналия был хорошим и близким другом МАКМАХ — неоднократным участником наших конгрессов и конференций, а также членом международного редакционного совета журнала «Клиническая Микробиология и Антимикробная Химиотерапия».

Джузеппе Корналия
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Джузеппе Корналия, Giuseppe Cornaglia

  
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