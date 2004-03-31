Умер Джузеппе Корналия

С невыразимой грустью мы сообщаем о том, что 18 марта 2020 г. скончался профессор института микробиологии, член Совета директоров Университета Вероны, председатель Итальянского отделения международного союза за разумное применение антибиотиков (APUA), бывший президент Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ESCMID) — Джузеппе Корналия (Giuseppe Cornaglia). Для нас это глубоко личная утрата, т.к. профессор Корналия был хорошим и близким другом МАКМАХ — неоднократным участником наших конгрессов и конференций, а также членом международного редакционного совета журнала «Клиническая Микробиология и Антимикробная Химиотерапия».

212 Джузеппе Корналия, Giuseppe Cornaglia