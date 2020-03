Пробиотики в профилактике вентилятор-ассоциированной пневмонии: результаты мета-анализа

Вентиляторно-ассоциированная пневмония (ВАП) является распространённым и серьёзным осложнением искусственной вентиляции лёгких.

Исследователи из Китая выполнили мета-анализ опубликованных рандомизированных контролируемых исследований для оценки эффективности и безопасности применения пробиотиков для профилактики ВАП у пациентов, получавших искусственную вентиляцию лёгких (ИВЛ).

Поиск соответствующих исследований проводился в базах данных медицинской литературы для обнаружения рандомизированных контролируемых исследований, в которых сравнивалось применение пробиотиков по сравнению с контролем для профилактики ВАП.

Критериям включения в мета-анализ соответствовали 14 исследований, в которых участвовали 1975 человек. Профилактическое использование пробиотиков ассоциировалось со снижением частоты ВАП в 13 исследованиях, включенных в мета-анализ (отношение шансов (ОШ) 0,62, 95% ДИ 0,45-0,85; P=0,003; I2=43%), но не в 6 двойных слепых исследований (ОШ 0,72, 95% ДИ 0,44-1,19; P=0,20; I2=55%). Было установлено, что в группе пробиотиков (n=2) антибиотики при ВАП применялись более коротким курсом по сравнению с контрольной группой (среднее различие -1,44 дня, 95% ДИ -2,88-0,01; Р=0,048, I2=30%). Статистически значимых различий между группами не было выявлено по (1) показателям смертности в ОРИТ (ОШ 0,95, 95% ДИ 0,67-1,34; Р=0,77; I2=0%), (2) длительности пребывание в ОРИТ (среднее различие -0,77 дней, 95% ДИ -2,58-1,04; Р=0,40; I2=43%), (3) длительности нахождения на ИВЛ (среднее различие -0,91 дня, 95% ДИ -2,20-0,38; Р=0,17; I2=25%) и (4) по частоте возникновение диареи (ОШ 0,72, 95% ДИ 0,45-1,15; Р=0,17; I2=41%).

Результаты мета-анализа продемонстрировали, что применение пробиотиков статистически достоверно снижает частоту возникновения ВАП. Данное утверждение требует проверки в крупномасштабных, хорошо организованных, рандомизированных многоцентровых исследованиях.

Su M., Jia Y., Li Y., Zhou D., Jia J.

Probiotics for the Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.

Respir Care. 2020 Mar 3. pii: respcare.07097. doi: 10.4187/respcare.07097.