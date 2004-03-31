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Кальпротектин — новый биомаркер для диагностики острых респираторных инфекций

Опубликовано: Вторник, 10 марта 2020 г. - 09:25
Тема: Разное Версия для печати

Инфекции дыхательных путей требуют ранней диагностики и адекватно назначенной терапии. В связи с чрезмерным использованием антибиотиков и ростом и распространением устойчивости к антибиотикам возрастает необходимость точной дифференциальной диагностики бактериальных и вирусных инфекций.

Исследователи из Швеции изучили диагностическую значимость определения кальпротектина при инфекциях дыхательных путей и сравнили её с информативностью определения гепарин-связывающего белка (ещё одно название — азуроцидин) и прокальцитонина (ПКТ). Уровень биомаркеров определялся у пациентов с вирусными респираторными инфекциями и у пациентов с бактериальной пневмонией, микоплазменной пневмонией и стрептококковым тонзиллитом (n=135). Результаты сравнивали со значениями, полученными у 144 здоровых лиц контрольной группы. Уровни всех биомаркеров были повышены при бактериальных и вирусных инфекциях по сравнению со здоровыми лицами. Кальпротектин был значительно повышен у пациентов с бактериальными инфекциями; бактериальной пневмонией, микоплазменной пневмонией и стрептококковым тонзиллитом по сравнению с вирусными инфекциями. ПКТ был статистически достоверно выше у пациентов с бактериальной пневмонией по сравнению с вирусными инфекциями, но не при стрептококковом тонзиллите или микоплазменной инфекции. Определение уровня гепарин-связывающего белка не было полезно в дифференциальной диагностике бактериальных и вирусных инфекций.

В целом определение кальпротектина для разделения бактериальных и вирусных респираторных инфекций, включая микоплазменную пневмонию, было более информативно, чем определение ПКТ и гепарин-связывающего белка. Быстрое определение кальпротектина может улучшить тактику ведения пациентов с инфекциями дыхательных путей и позволит более точно установить диагноз и использовать антибиотики рационально.

Havelka A., Sejersen K., Venge P., Pauksens K., Larsson A.

Calprotectin, a new biomarker for diagnosis of acute respiratory infections.

Sci Rep. 2020 Mar 6;10(1):4208. doi: 10.1038/s41598-020-61094-z.


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кальпротектин, прокальцитонин, гепарин-связывающий белок, биомаркер, инфекции дыхательных путей

  
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