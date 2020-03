Кальпротектин — новый биомаркер для диагностики острых респираторных инфекций

Инфекции дыхательных путей требуют ранней диагностики и адекватно назначенной терапии. В связи с чрезмерным использованием антибиотиков и ростом и распространением устойчивости к антибиотикам возрастает необходимость точной дифференциальной диагностики бактериальных и вирусных инфекций.

Исследователи из Швеции изучили диагностическую значимость определения кальпротектина при инфекциях дыхательных путей и сравнили её с информативностью определения гепарин-связывающего белка (ещё одно название — азуроцидин) и прокальцитонина (ПКТ). Уровень биомаркеров определялся у пациентов с вирусными респираторными инфекциями и у пациентов с бактериальной пневмонией, микоплазменной пневмонией и стрептококковым тонзиллитом (n=135). Результаты сравнивали со значениями, полученными у 144 здоровых лиц контрольной группы. Уровни всех биомаркеров были повышены при бактериальных и вирусных инфекциях по сравнению со здоровыми лицами. Кальпротектин был значительно повышен у пациентов с бактериальными инфекциями; бактериальной пневмонией, микоплазменной пневмонией и стрептококковым тонзиллитом по сравнению с вирусными инфекциями. ПКТ был статистически достоверно выше у пациентов с бактериальной пневмонией по сравнению с вирусными инфекциями, но не при стрептококковом тонзиллите или микоплазменной инфекции. Определение уровня гепарин-связывающего белка не было полезно в дифференциальной диагностике бактериальных и вирусных инфекций.

В целом определение кальпротектина для разделения бактериальных и вирусных респираторных инфекций, включая микоплазменную пневмонию, было более информативно, чем определение ПКТ и гепарин-связывающего белка. Быстрое определение кальпротектина может улучшить тактику ведения пациентов с инфекциями дыхательных путей и позволит более точно установить диагноз и использовать антибиотики рационально.

