Варианты терапевтических подходов к лечению инфекции, вызванной коронавирусом человека. Часть 2: усиление защитных свойств макроорганизма Опубликовано: Пятница, 21 февраля 2020 г. - 12:10 Тема: Новости медицины Варианты лечения коронавирусной инфекции на основании усиления защитных свойств макроорганизма Альтернативный терапевтический подход заключается в усилении защиты макроорганизма или изменении восприимчивости организма человека для предотвращения возникновения вирусной инфекции или репликации вируса. Для контроля вирусной репликации после инфицирования решающее значение имеет врождённый интерфероновый ответ организма, в связи с чем добавление экзогенного рекомбинантного интерферона или использование препаратов для стимуляции нормального интерферонового ответа организма являются потенциальными терапевтическими путями. Например, нитазоксанид является мощным индуктором интерферона I типа, который используется у людей при паразитарных инфекциях, а синтетическое производное нитротиазолил-салициламида демонстрирует широкий спектр противовирусной активности в отношении РНК- и ДНК-содержащих вирусов, включая коронавирусы. В качестве потенциальных областей исследуются и многие другие варианты усиления защитных свойств макроорганизма, например, использование ингибиторов для блокирования синтеза нуклеиновых кислот, которые обеспечивают широкий спектр активности против SARS-CoV и MERS-CoV. Одним из конкретных примеров является ремдесивир — новый нуклеотидный аналог противовирусного препарата, который был разработан для терапии инфекции, вызванной вирусом Эбола, и геморрагической лихорадки Марбург. Позже было показано, что ремдесивир обладает приемлемей противовирусной активностью и против других вирусов, таких как респираторно-синцитиальный вирус, вирус Хунин, вирус лихорадки Ласса и MERS-CoV. Также интерес в отношении потенциального широкого спектра применения ремдесивира заключается в том, что он продемонстрировал in vitro мощную противовирусную активность против малазийских и бангладешских генотипов вируса Нипах (РНК-вирус, который заражает как людей, так и животных) и уменьшил репликацию малазийского вируса Нипах в эндотелиальных клетках лёгких человека более чем на четыре порядка. Следует особо отметить, что все получавшие ремдесивир животные, инфицированные вирусом Нипах, выжили после инфицирования смертельной дозой вируса, и это указывает, что ремдесивир является многообещающим противовирусным препаратом. На брифинге для прессы, который проходил в феврале 2020 г., Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) д-р Anthony S. Fauci сообщил, что в настоящее время в Китае проводится рандомизированное, контролируемое исследование III фазы по изучению противовирусного препарата ремдесивир. В ходе исследования установят, будет ли препарат эффективным и безопасным для лечения взрослых пациентов с лёгкой или средней тяжёлой инфекцией, вызванной новым коронавирусом (Covid-19/2019-nCoV). Pillaiyar T et al. Drug Discov Today. 2020 Jan 30. Recent discovery and development of inhibitors targeting coronaviruses doi: 10.1016/j.drudis.2020.01.015

218 коронавирус, Covid-19, новые антивирусные препараты, нитазоксанид, ремдесивир, Coronavirus, 2019-nCoV

