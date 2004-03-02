Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 20.02.2020

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- Всего в мире зарегистрировано 75748 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19.
- Из подтверждённых зарегистрированных случаев 74675 были зарегистрированы в Китае.
- Зарегистрировано 2129 летальных исходов (всего в мире).
- 1073 подтверждённых случая заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 26 странах (рис. 1).
Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 20.02.2020 г.
PS. По данным из ArcGIS число заражённых на данный момент 76727, из них 2247 летальных случаев, выздоровевших 18683.
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