Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 20.02.2020

Всего в мире зарегистрировано 75748 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19.

новым коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 74675 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 2129 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 1073 подтверждённых случая заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 26 странах (рис. 1). Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 20.02.2020 г. PS. По данным из ArcGIS число заражённых на данный момент 76727, из них 2247 летальных случаев, выздоровевших 18683. Situation report — 31 Novel Coronavirus (COVID-19) 20 February 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

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