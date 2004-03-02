Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 16.02.2020

ВОЗ дала наименование новому короновирусу: Covid-19

Всего в мире зарегистрировано 51857 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19.

новым коронавирусом Covid-19. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 51174 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. Зарегистрировано 1669 летальных исходов (всего в мире).

(всего в мире). 683 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрирован за пределами Китая в 25 странах, в том числе 2 случая в России (рис. 1).

Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 16.02.2020 г. PS. По неофициальным данным из ArcGIS число заражённых на данный момент 71710, из них 1775 летальных случаев. Двое заболевших (китайцев) в России выздоровели (но это не точно). Всего выздоровевших 11175. Situation report — 27 Novel Coronavirus (COVID-19) 16 February 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

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