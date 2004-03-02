Текущая ситуация с коронавирусом Covid-19: информация ВОЗ от 16.02.2020

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- ВОЗ дала наименование новому короновирусу: Covid-19
- Всего в мире зарегистрировано 51857 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом Covid-19.
- Из подтверждённых зарегистрированных случаев 51174 были зарегистрированы в Китае.
- Зарегистрировано 1669 летальных исходов (всего в мире).
- 683 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрирован за пределами Китая в 25 странах, в том числе 2 случая в России (рис. 1).
Рис. 1. Распространение нового коронавируса Covid-19: страны и территории с подтверждёнными случаями на 16.02.2020 г.
PS. По неофициальным данным из ArcGIS число заражённых на данный момент 71710, из них 1775 летальных случаев. Двое заболевших (китайцев) в России выздоровели (но это не точно). Всего выздоровевших 11175.
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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, Covid-19, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация