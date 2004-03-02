Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 31.01.2020 Опубликовано: Пятница, 31 января 2020 г. - 19:00 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Всего в мире зарегистрировано 9826 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.

новым коронавирусом 2019-nCoV. 15238 случаев в мире подозрительны на коронавирусную этиологию.

в мире подозрительны на коронавирусную этиологию. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 9720 были зарегистрированы в Китае.

зарегистрированных случаев были зарегистрированы в Китае. У 1527 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания .

. Зарегистрировано 213 летальных исходов .

. 106 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 19 странах (рис. 1). Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 31.01.2020 г. Situation report — 11 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 31 January 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

81 коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

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