Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 31.01.2020

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- Всего в мире зарегистрировано 9826 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.
- 15238 случаев в мире подозрительны на коронавирусную этиологию.
- Из подтверждённых зарегистрированных случаев 9720 были зарегистрированы в Китае.
- У 1527 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания.
- Зарегистрировано 213 летальных исходов.
- 106 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 19 странах (рис. 1).
Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 31.01.2020 г.
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коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация