Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 28.01.2020 Опубликовано: Среда, 29 января 2020 г. - 18:10 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Всего в мире зарегистрировано 4593 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV.

новым коронавирусом 2019-nCoV. 6973 случая в мире подозрительны на коронавирусную этиологию.

в мире подозрительны на коронавирусную этиологию. Из подтверждённых зарегистрированных случаев 4537 случаев были зарегистрированы в Китае.

случаев были зарегистрированы в Китае. У 976 пациентов отмечено тяжёлое течение заболевания .

. Зарегистрировано 106 летальных исходов .

. 56 подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 14 странах (рис. 1)

Рис. 1. Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 28.01.2020 г. Situation report — 8 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 28 January 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

156 коронавирус, пневмония, Китай, Coronavirus, 2019-nCoV, ВОЗ, эпидемиология, текущая ситуация

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