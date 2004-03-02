Текущая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV: информация ВОЗ от 24.01.2020

Новые эпидемиологические данные подтверждают доказательства того, что новый коронавирус 2019-nCoV может передаваться от человека к человеку. Во время предыдущих вспышек, вызванных другими коронавирусами (Ближневосточного респираторного синдрома — БВРС и тяжёлого острого респираторного синдрома — ТОРС), передача инфекции от человека к человеку происходила воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Исследователи полагают, что механизмы передачи коронавируса 2019-nCo будут аналогичными. Стратегическими целями в текущей эпидемии являются прерывание передачи вируса от одного человека к другому в Китае, предотвращение случаев экспорта заболевания из Китая в другие страны, а также предупреждение дальнейшего распространения экспортированных случаев в других странах и на территориях, если они произойдут. Текущая ситуация с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае и других странах в соответствии с официальной информацией ВОЗ на 24.01.2020 следующая: Всего в мире зарегистрировано 846 подтверждённых случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV;

Из 846 зарегистрированных случаев 830 случаев были зарегистрированы в Китае;

Одиннадцать подтверждённых случаев заболевания были зарегистрированы за пределами Китая в 6 странах (4 — в Таиланде, 1 — в Японии, 2 — в Республике Корея, 2 — во Вьетнаме, 1 — в США и 1 в Сингапуре) (рис. 1);

Из этих 11 подтверждённых случаев 10 пациентов посещали Ухань;

Один пациент с подтверждённым случаем заболевания во Вьетнаме не посещал Китай, но был членом семьи пациента с подтверждённым случаем инфекции 2019-nCoV, посетившем Ухань. Данный факт свидетельствует о возможной передаче коронавируса от человека к человеку, которая произошла во Вьетнаме.

Из 830 подтверждённых случаев заболевания в Китае 375 случаев заболевания были подтверждены в провинции Хубэй;

Из 830 пациентов у 177 человек отмечено тяжёлое течение заболевания (тяжёлое течение определяется как наличие одышки с ЧСС более 30 в 1 мин, гипоксемии и рентгенологическими данными поражения нескольких долей лёгкого или прогрессировании инфильтрации на более чем 50% в течение 24-48 ч);

На 24.01.2020 г. зарегистрировано 25 летальных исходов.

Рис. 1 Распространение нового коронавируса 2019-nCoV: страны и территории с подтверждёнными случаями на 24.01.2020 г. Situation report — 4 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 24 January 2020 www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

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