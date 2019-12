FDA одобрила новый антибактериальный препарата лефамулин для лечения внебольничной пневмонии

Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (FDA) одобрила новый антибактериальный препарат лефамулин для парентерального введения и приёма внутрь у взрослых пациентов с внебольничной пневмонией бактериальной этиологии. Лефамулин (производитель — компания Nabriva Therapeutics) является первым представителем нового класса антимикробных препаратов (полусинтетических плевромутилинов) для системного применения при внебольничной пневмонии, вызванной чувствительными микроорганизмами, а именно, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus (метициллиночувствительные штаммы), Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, и Chlamydophila pneumoniae. Механизм действия лефамулина отличается от всех других имеющихся на рынке антибиотиков, что ведёт к низкому потенциалу развития резистентности, а также отсутствию перекрестной устойчивости с бета-лактамами, фторхинолонами, гликопептидами, макролидами и тетрациклинами. Лефамулин in vitro продемонстрировал широкий спектр антибактериальной активности в отношении наиболее распространённых возбудителей внебольничной пневмонии как грамположительных, так и грамотрицательных, а также атипичных патогенов. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (The Centers for Disease Control and Prevention — CDC) в США ежегодно около 1 млн. человек госпитализируется с внебольничной пневмонией, из них около 50 тыс. человек умирают от данного инфекционного заболевания. Эффективность и безопасность лефамулина была изучена в 2 исследованиях с участием почти 1300 пациентов с внебольничной пневмонией, в которых лефамулин сравнивался с моксифлоксацином с или без дополнительного применения линезолида. Наиболее частыми нежелательными реакциями на фоне применения лефамулина были диарея, тошнота, реакции в месте инъекции, повышение уровня печёночных ферментов и рвота. Лефамулин может увеличивать интервал QT, в связи с чем его применения следует избегать у пациентов с аритмиями и изначально увеличенным интервалом QT. Данный новый антибактериальный препарат предоставляет перспективные возможности для лечения пациентов с внебольничной пневмонией. Препарат выпускается в лекарственной форме для приёма внутрь (600 мг каждые 12 ч) и для в/в введения (150 мг каждые 12 ч), а рекомендуемая длительность терапии составляет 5-7 дней. Наличие пероральной лекарственной формы даёт возможность использования в стационаре ступенчатой терапии. Стоимость одного дня терапии лефамулином внутривенно составляет 205 долларов США, внутрь — 275 долларов США. OKs First-in-Class Antibiotic Lefamulin (Xenleta) for CABP Medscape

