Бессимптомная бактериурия часто необоснованно лечится антибиотиками Опубликовано: Понедельник, 11 ноября 2019 г. - 10:40 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Госпитализированные пациенты с бессимптомной бактериурией (ББ) часто необоснованно получают антибиотики, что не приводит к улучшению исходов и может удлинять продолжительность нахождения пациента в стационаре — такие данные были опубликованы в августовском номере журнала JAMA Internal Medicine. В ходе ретроспективного исследования у 2733 госпитализированных взрослых пациентов с ББ были проанализированы факторы риска и исходы, связанные с лечение бессимптомной бактериурии. Бессимптомная бактериурия определялась как отсутствие задокументированных признаков и симптомов, подходящих под диагностические критерии инфекции мочевыводящих путей в соответствии с практическими рекомендациями Американского общества инфекционных болезней (Infectious Disease Society of America) и определениями Национальной сети безопасности здравоохранения (National Healthcare Safety Network). В соответствии с вышеуказанными документами пациенты не должны иметь ни одного из указанных признаков или симптомов: дизурия, частое мочеиспускание или позывы на мочеиспускание, боль в надлобковой области, лихорадка (температура тела ≥38°С), боль или тянущие ощущения в области поясницы, гематурия, автономная дисрефлексия или повышенная спастичность у пациентов с повреждением спинного мозга). Всего 2259 участников (83%) получали антибиотики в течение, в среднем, 7 дней. Факторы, которые статистически достоверно влияли на назначение антибактериальной терапии по поводу ББ, включали более старший возраст (отношение шансов (ОШ) 1,1 на каждые 10 лет возраста), деменцию (ОШ 1,57), острое изменение психического состояния (ОШ 1,93), недержание мочи (ОШ 1,81), лейкоцитоз (>10 тыс. лейкоцитов/мкл, ОШ 1,55), положительные результаты анализа мочи (присутствие лейкоцитарной эстеразы или нитритов, или лейкоциты >5 в поле зрения, ОШ 2,83) и результаты бактериологического исследования мочи с бактериурией >105 КОЕ/мл, ОШ 2,3). Наиболее значимым фактором, влияющим на назначение антибиотиков, оказался измененный общий анализ мочи, который часто ошибочно интерпретировался как соответствующий критериям для установления диагноза ИМП. Клиницистам следует обращать внимание на тот факт, что лейкоцитурия или бактериурия при отсутствии клинических симптомов со стороны мочевыводящих путей не являются критериями для установления диагноза ИМП. В ходе данного исследования не была установлена польза от применения антибиотиков, однако в случае назначения антибактериальной терапии длительность госпитализации возрастала на 37%. Asymptomatic Bacteriuria Often Inappropriately Treated With Antibiotics JAMA Intern Med 2019. Medscape

745 бессимптомная бактериурия, антибиотики, инфекции мочевыводящих путей

