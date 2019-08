Применение антибиотиков без назначения врача в США Опубликовано: Понедельник, 05 августа 2019 г. - 08:55 Тема: Эпидемиология, фармакоэпидемиология и фармакоэкономика Применение антибиотиков без назначения врача повышает частоту нерационального использования препаратов без собственно показаний, неправильного выбора препарата или его использования в ошибочных дозах, что является причиной развития и распространения антибиотикорезистентности — глобальной проблемы для мирового здравоохранения. Результаты анализа данных 31 ранее опубликованного исследования вошли в предварительный обзор, который был опубликован в июльском номере журнала Annals of Internal Medicine за 2019 г. В обзор включались исследования, посвящённые использованию антибиотиков без назначения врача, содержащих сведения о хранении антибиотиков дома, а также намерении использовать антибиотики без рецепта, а также проводилась оценка факторов, влияющих на безрецептурное использование. Поиск исследований проводился в базах данных PubMed, EMBASE, CINAHL, Scopus и на соответствующих Интернет-ресурсах без языковых ограничений, за период с января 2000 г. по март 2019 г. Из 17422 просмотренных статей 31 публикация соответствовала критериям включения в обзор. В зависимости от популяционных характеристик распространённость применения антибиотиков без назначения врача варьировала от 1% до 66%, хранение антибиотиков дома для применения в будущем — от 14% до 48%, а намерение использовать антибиотики без рецепта составила около 25%. Население получает антибиотики без назначения врача из различных источников, включая хранение препаратов, оставшихся от ранее назначенных курсов лечения, покупку в продовольственных магазинах или рынках, магазинах, продающих товары для животных, а также on-line, а также получение препаратов от других членов семьи или друзей. Факторы, которые влияют на применение антибиотиков без назначения врача, включают легкость получения препаратов (покупка на «блошиных» рынках или в продуктовых магазинах, которые занимаются нелегальной торговлей), сложности получения доступа к медицинской помощи, высокая стоимость визитов к врачу, невозможность пропустить работу из-за визита к врачу, долгое ожидание в клинике, стеснение обратиться к врачу со своей проблемой (например, по поводу ЗППП) и др. моменты, в т.ч. и транспортные). Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что каждый четвёртый житель США либо применял антибиотики без назначения врача, либо намерен их использовать, т.е. данная проблема является очень распространённой для общественного здравоохранения. Grigoryan L., Germanos G., Zoorob R., Juneja S., Raphael J.L., Paasche-Orlow M.K., Trautner B.W. Use of Antibiotics Without a Prescription in the U.S. Population: A Scoping Review. Ann Intern Med. 2019 Jul 23. doi: 10.7326/M19-0505.

142 антибиотики, безрецептурная продажа, применение без назначения врача

