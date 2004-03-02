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Костно-суставная манифестация бруцеллёза у человека

Опубликовано: Среда, 03 апреля 2019 г. - 08:50
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Бруцеллёз является повсеместно распространённым зоонозом, при котором могут быть разнообразные клинические проявления. Лихорадка, потливость и костно-мышечные боли — это симптомы, отмечаемые у большинства пациентов. Наиболее частым осложнением бруцеллёза является вовлечение костно-суставной системы с частотой возникновения от 10 до 85%. Чаще всего при бруцеллёзе поражаются крестцово-подвздошное сочленение (до 80%) и суставы позвоночника (более 50%). Спондилит и спондилодисцит являются наиболее частыми осложнениями в случаях вовлечения позвоночника при бруцеллёзе. Периферические артриты, остеомиелиты, дисциты, бурситы и тендосиновиты — это также встречающиеся костно-суставные проявления бруцеллёза, однако их распространённость значительно меньше.

Бруцеллёз позвоночника имеет 2 формы: фокальную и диффузную. Эпидуральный абсцесс — редкое осложнение бруцеллёза позвоночника, однако это осложнение может привести к стойким (нередко необратимым) неврологическим расстройствам или даже летальному исходу в случае несвоевременно назначенного лечения.

Спондилодисцит является наиболее тяжёлой формой костно-суставных проявлений бруцеллёза и может протекать с вовлечением одного или нескольких суставов позвоночника.

Ранняя и правильная диагностика и своевременно назначенное лечение бруцеллёза является крайне важными компонентами успешного ведения пациентов с костно-суставными проявлениями бруцеллёза.

О бруцеллёзе всегда следует помнить при наличии у пациента жалоб на боли в спине или ишалгическом синдроме, особенно в эндемичных регионах. Пациенты с септическим артритом, проживающие в эндемичных по бруцеллёзу районах, также должны быть обследованы на бруцеллёз. Для установления диагноза костно-суставного бруцеллёза возможно выполнение рентгенологического исследования, СКТ, МРТ и сцинтиграфии костей. МРТ выполняется для дифференциальной диагностики гнойного спондилодисцита и бруцеллёзного спондилодисцита. Лечебная тактика при костно-суставном бруцеллёзе включает назначение антибактериальной терапии и выполнение хирургического вмешательства.

Esmaeilnejad-Ganji S.M., Esmaeilnejad-Ganji S.M.R.

Osteoarticular manifestations of human brucellosis: A review.

World J Orthop. 2019 Feb 18; 10(2): 54-62.


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бруцеллёз, вовлечение костно-суставной системы, спондиллит, спондилодисцит

  
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