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Безопасность применения азитромицина в неонатологии: систематический обзор

Опубликовано: Среда, 06 марта 2019 г. - 08:50
Тема: Инфекции и антимикробная терапия в педиатрии Версия для печати

С целью идентификации применения и определения спектра и частоты нежелательных лекарственных реакций, связанных с применением азитромицина у новорождённых, совместно английскими и французскими учёными был выполнен систематический обзор.

Поиск исследований, посвященных применению азитромицина у новорождённых, проводился в медицинских базах данных MEDLINE (1948-август 2015), EMBASE (1980-август 2015) и Pubmed (по август 2015).

В ходе выполнения мета-анализа были проанализированы все исследования, в которых новорожднные (дети в возрасте <28 дней) получили хотя бы одну дозу азитромицина и в ходе которых оценивалась безопасность применения антибиотика.

Первичным оцениваемым исходом было возникновение нежелательных явлений, связанных с применением азитромицина.

Всего было идентифицировано 11 статей с применением азитромицина у 473 новорождённых, в которых было зарегистрировано 371 нежелательное явление. Нежелательные явления чаще ассоциировались с респираторной системой (358/1000 новорождённых), неврологическая симптоматика (273/1000) и ЖКТ (196/1000). Азитромицин статистически достоверно снижал риск бронхолегочной дисплазии у экстремально недоношенных новорождённых (относительный риск 0,83, 95% ДИ 0,71-0,98,р=0,02). Не было отмечено статистически достоверных различий в частоте повышения печёночных ферментов между группой азитромицина и плацебо (р=0,76). Было отмечено 4 случая развития гипертрофического пилоростеноза.

Таким образом, азитромицин статистически достоверно снижает риск бронхолёгочной дисплазии у недоношенных новорождённых. Связь между применением азитромицина у новорождённых и развитием гипертрофического пилоростеноза требует дальнейшего изучения.

Smith C., Egunsola O., Choonara I., Kotecha S., Jacqz-Aigrain E., Sammons H.

Use and safety of azithromycin in neonates: a systematic review.

BMJ Open. 2015; 5(12): e008194. doi: 10.1136/bmjopen-2015-008194.


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азитромицин, новорождённые, бронхолёгочная дисплазия, гипертрофический пилоростеноз

  
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