Применение НПВС при фарингите и риск перитонзиллярного абсцесса Опубликовано: Среда, 16 января 2019 г. - 09:10 Тема: Новости медицины Безопасность нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) при фарингите не всегда очевидна, особенно если учитывать противоречивые литературные данные, касающиеся этого аспекта. Целью исследования, выполненного во Франции, была оценка риска развития перитонзиллярного абсцесса, связанного с применением НПВС при лечении обычного амбулаторного эпизода фарингита. Во Франции было проведено ретроспективное когортное исследование за период с 1995 по 2010 гг. В ходе работы в базе данных Observatory of General Medicine Datalink идентифицировались все пациенты, которые были консультированы врачами общей практики по поводу фарингита. Выяснялась частота развития перитонзиллярного абсцесса в течение 15 дней после первичного обращения к врачу. Связь между использованием НПВС и развитием перитонзиллярного абсцесса изучалась с использованием скорректированной логистической регрессионной модели. За исследуемый период было идентифицировано 105802 случая фарингита и 48 случаев перитонзиллрного абсцесса после перенесённого фарингита. При проведении многофакторного анализа оказалось, что риск перитонзиллярного абсцесса возрастал почти в 3 раза, если при фарингите использовались НПВС (ОР 2,9, 95% ДИ 1,6-5,2). Другими факторами риска развития перитонзиллярного абсцесса были назначение глюкокортикоидов (ОР 3,1, 95% ДИ 1,3-7,6) и возраст 20-40 лет (ОР 5,7, 95% ДИ 2,5-13,0). Назначение антибиотиков не влияло на риск развития перитонзиллярного абсцесса (р=0,7). Таким образов, в проведённом исследовании было продемонстрировано, что назначение НПВС может увеличить риск развития перитонзиллярного абсцесса, в связи с чем врачам следует соблюдать баланс между пользой и риском от применения НПВС у пациентов с острым фарингитом. Piroulas C., Devillers L., Souty C., Sicsic J., Boisnault P., François M. Non-steroids anti-inflammatory drugs and risk of peritonsillar abscess in pharyngitis: a French longitudinal study in primary care. Fam Pract. 2018 Nov 12.

448 перитонзиллярный абсцесс, нестероидные противовоспалительные средства, фарингит, безопасность

