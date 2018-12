Справедливо ли распространённое утверждение о том, что сочетание метронидазола с алкоголем вредно? Опубликовано: Среда, 05 декабря 2018 г. - 08:50 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Практически все без исключения врачи предупреждают своих пациентов о необходимости воздерживаться от приёма алкоголя (этилового спирта или этанола) во время лечения метронидазолом из-за риска развития эффекта, сходного с дисульфирамом (антабусом). В статье, опубликованной 4 года назад, норвежскими учёными приведены данные литературы о том, действительно ли данное предупреждение имеет реальную доказательную базу. Поиск исследований, описывающих взаимодействие и эффекты совместного приёма метронидазола и алкоголя, проводился в Национальной медицинской библиотеке США (PubMed), а также в базе данных по нежелательным явлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как оказалось, нет исследований in vitro, исследований на животных моделях, сообщений о нежелательных явлениях/эффектах или клинических исследований, в которых бы предоставлялись какие-либо убедительные доказательства дисульфирамоподобного взаимодействия между этанолом и метронидазолом и, как результат, развитие антабусоподобного эффекта. Предостережение о необходимости избегания совместного применения алкоголя и метронидазола, скорее всего, основывается на лабораторных экспериментах и индивидуальных сообщениях о несовместимости, в которых репортируемые реакции равновероятно были вызваны только этанолом или только побочными эффектами метронидазола. Недавно проведённое исследование не подтвердило клинически значимое взаимодействие между этиловым спиртом/алкоголем и метронидазолом. Fjeld H., Raknes G. Is combining metronidazole and alcohol really hazardous? Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Sep 16; 134(17): 1661-3.

296 метронидазол, этанол, алкоголь, антабусоподобный эффект, дисульфирамоподобный эффект

