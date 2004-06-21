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Справедливо ли распространённое утверждение о том, что сочетание метронидазола с алкоголем вредно?

Опубликовано: Среда, 05 декабря 2018 г. - 08:50
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Практически все без исключения врачи предупреждают своих пациентов о необходимости воздерживаться от приёма алкоголя (этилового спирта или этанола) во время лечения метронидазолом из-за риска развития эффекта, сходного с дисульфирамом (антабусом). В статье, опубликованной 4 года назад, норвежскими учёными приведены данные литературы о том, действительно ли данное предупреждение имеет реальную доказательную базу.

Поиск исследований, описывающих взаимодействие и эффекты совместного приёма метронидазола и алкоголя, проводился в Национальной медицинской библиотеке США (PubMed), а также в базе данных по нежелательным явлениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как оказалось, нет исследований in vitro, исследований на животных моделях, сообщений о нежелательных явлениях/эффектах или клинических исследований, в которых бы предоставлялись какие-либо убедительные доказательства дисульфирамоподобного взаимодействия между этанолом и метронидазолом и, как результат, развитие антабусоподобного эффекта.

Предостережение о необходимости избегания совместного применения алкоголя и метронидазола, скорее всего, основывается на лабораторных экспериментах и индивидуальных сообщениях о несовместимости, в которых репортируемые реакции равновероятно были вызваны только этанолом или только побочными эффектами метронидазола. Недавно проведённое исследование не подтвердило клинически значимое взаимодействие между этиловым спиртом/алкоголем и метронидазолом.

Fjeld H., Raknes G.

Is combining metronidazole and alcohol really hazardous?

Tidsskr Nor Laegeforen. 2014 Sep 16; 134(17): 1661-3.


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метронидазол, этанол, алкоголь, антабусоподобный эффект, дисульфирамоподобный эффект

  
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