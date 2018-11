Бремя инфекций, вызванных антибиотикорезистентными возбудителями, возросло с 2007 г. в Европе в 2 раза Опубликовано: Среда, 21 ноября 2018 г. - 09:45 Тема: Антибиотикорезистентность Более 33000 человек погибли от инфекций, вызванных антибиотикорезистентными возбудителями, в странах Европейского союза. В 2015 г. расценённое бремя такого рода инфекций удвоились по сравнению с 2007 г. и на настоящий момент сопоставимо с бременем гриппа, туберкулёза и ВИЧ-инфекции. Конечно же, в большинстве, — это бремя резистентных инфекций в стационарах и других учреждения здравоохранения. В ноябрьском номере журнала The Lancet опубликованы результаты исследования по распространённости инфекций, вызванных резистентными бактериями, за 2015 г. Исследователи рассчитали бремя инфекций, вызванных 16 различными комбинациями антибиотикорезистентных микроорганизмов по данным European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS). Согласно расчётам, 671689 случаев инфекций были вызваны антибиотикорезистентными возбудителями в 2015 г. Из них 63,5% были связаны с оказанием медицинской помощи, вызвав 72,4% случаев атрибутивной летальности и 74,9% (127 из 180) лет жизни, скорректированных по нетрудоспособности (DALYs) на 100000 населения. Частота инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами, составила 131 на 100000 населения, атрибутивная летальность — 6,44 смертей на 100000 населения и 170 DALYs на 100000 населения. Четыре устойчивых к антибиотикам возбудителя имеют наибольшее значение и обуславливают 67,9% DALYs: устойчивая к цефалоспоринам III поколения Escherichia coli, метициллинорезистентные штаммы Staphylococcus aureus (MRSA), устойчивые к карбапенемам изоляты Pseudomonas aeruginosa и резистентная к цефалоспоринам III поколения Klebsiella pneumoniae. Инфекции, вызванные устойчивыми к колистину или карбапенемам бактериями, ответственны за 38,7% от всех DALYs на 100000 населения. Несмотря на относительно низкую частоту их выделения, карбапенеморезистентные штаммы K. pneumoniae вносят значимый вклад в бремя заболевания в связи с высокими показателями атрибутивной летальности, в то время как ванкомицинорезистентные Enterococcus faecalis и E. faecium, имеющие примерно такую же частоту, как и карбапенеморезистентные штаммы K. pneumoniae, характеризуются меньшим бременем заболевания. Наибольшее бремя инфекций приходится на детей до 1 года, затем идут пожилые взрослые в возрасте старше 65 лет. Antibiotic-Resistant Infections Doubled Since 2007 in Europe Lancet. Published online November 5, 2018.

164 бремя инфекций, антибиотикорезистентность, European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, EARS

