Каждый пятый фармацевт в Испании продаёт антибиотики без назначения врача

Примерно один из пяти фармацевтов в Испании отпускает антибиотики без назначения врача, особенно когда он испытывает давление со стороны пациента. Особенно часто антибиотики без рецепта отпускаются в сельских аптеках.

Устойчивость к антибиотикам является значимой проблемой для общественного здравоохранения, что обусловлено заболеваемостью, летальностью и экономическими затратами на лечение инфекций, вызванных резистентными патогенами. На настоящий момент не вызывает сомнения тот факт, что избыточное и необоснованное применение антибиотиков вносит свой вклад в развитие и распространение антибиотикорезистентности. Большинство применений антибиотиков происходит вне стационаров и, за исключением Северной Америки и некоторых европейских стран, в определённом проценте случаев антибиотики используются для самолечения. Контролирование доступа к антибиотикам является ключевым элементом в снижении их нерационального использования, и именно фармацевты играют важную роль в данном моменте.

Испания является одним из крупнейших в Европе «потребителем» антибиотиков в ЕС. Около 30% антибиотиков, отпускаемых в стране, не регистрируется в системе отпуска лекарственных средств, и поэтому остаётся неизвестным, какое количество антибиотиков продается без рецепта.

Guzmán и коллеги с использованием дизайна «симулированных пациентов» провели исследование, в котором оценивалась частота отпуска антибиотиков без рецепта врача в Испании и определялись факторы, которые на это влияют.

За период с декабря 2016 г. по январь 2017 г. 4 актёра якобы с симптомами инфекций дыхательных путей посещали аптеки в северо-западной части Испании и жаловались на боли в горле, заложенность носа, кашель и ощущение жара. Во время визитов в аптеку актеры использовали 4 уровня давления на фармацевта для получения антибиотиков: просили выдать им препарат для облегчения имеющихся симптомов; просили более сильный препарат, чем тот, что был предложен фармацевтом; просили продать антибиотик и конкретно просили продать амоксициллин.

Актёры получили антибиотик в 184 аптеках (19%), причём, в основном, в случаях использования давления 3 и 4 уровней. На частоту выдачи влияло расположение аптеки — чаще антибиотики продавали в сельских аптеках и аптеках, расположенных недалеко от сел.

Проблема нерационального применения антибиотиков распространена во всех странах. Так, около 80% применений антибиотиков в США приходиться на амбулаторное назначение, и примерно 30% из них не является действительно необходимым.

Сокращение самолечения антибиотиками — важнейший момент в борьбе с антибиотикорезистентностью.

1 in 5 pharmacies in Spain dispenses antibiotics without prescription

Healio