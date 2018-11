Однократный приём vs 7-дневный курс лечения метронидазолом при трихомониазе у женщин Опубликовано: Понедельник, 29 октября 2018 г. - 09:05 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Трихомониаз является наиболее частым невирусным заболеванием, передаваемым половым путём, во всём мире, и приводит к серьёзным репродуктивным проблемам, неблагоприятным исходам беременностей и способствует передаче ВИЧ. Однократный приём метронидазола является терапией первого ряда при трихомониазе. Однако бактериальный вагиноз может влиять на эффективность лечения у ВИЧ-инфицированных пациенток, в связи с тем однократный приём метронидазола не всегда полностью излечивает инфекцию. В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в октябрьском номере журнала The Lancet Infectious Diseases, сравнивался однократный приём метронидазола с 7-дневным курсом лечения трихомониаза у ВИЧ-инфицированных небеременных пациенток. Также в ходе исследования тестировалась гипотеза, может ли эффективность лечения изменяться у пациенток с бактериальным вагинозом. Многоцентровое открытое рандомизированное контролируемое исследование проводилось в 3 венерологических клиниках в США. В исследование включались женщины с инфекцией, вызванной Trichomonas vaginalis. Пациентки были рандомизированы в соотношении 1:1 на получение либо 2 г метронидазола однократно (1 группа), либо 500 мг × 2 раза в сутки в течение 7 дней (2 группа). Первичным оцениваемым в ходе исследования исходом было отсутствие инфекции на визите оценки излеченности (спустя 4 недели после завершения лечения), диагностированное с использованием ПЦР-диагностики. Пациентки включались в исследование за период с октября 2014 г. по апрель 2017 г. Из 1028 женщин с трихомониазом 623 пациентки были рандомизированы (311 в 1 группу и 312 — во вторую). Как оказалось, 7-дневный курс лечения менее вероятно приводит к положительным результатам ПЦР на T. vaginalis на визите оценки излеченности, чем однократный приём метронидазола (11% vs 19%, относительный риск 0,55, 95% ДИ 0,34-,07, р<0,0001). Наличие бактериального вагиноза не влияло на исходы лечения трихомониаза. Приверженность лечению составила 96% в группе 7-дневной терапии и 99% — в группе однократного приёма. Частота побочных эффектов была сопоставимой в обеих группах. Таким образом, 7-дневный курс лечения трихомониаза у женщин метронидазолом является более предпочтительным, чем однократный приём препарата. Kissinger P., Muzny C.A., Mena L.A., e.a. Single-dose versus 7-day-dose metronidazole for the treatment of trichomoniasis in women: an open-label, randomised controlled trial. Lancet Infect Dis. 2018 Oct 5. pii: S1473-3099(18)30423-7.

