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Диета как фактор риска выделения резистентных патогенов при ИМП: результаты исследования случай-контроль

Опубликовано: Пятница, 31 августа 2018 г. - 10:05
Тема: Антибиотикорезистентность Версия для печати

В настоящее время продолжаются дебаты по поводу того, насколько значимо распространение резистентности от животных к человеку путём употребления продуктов питания животного происхождения. На текущий момент результатов эпидемиологических исследований, в которых бы изучалась роль диеты в распространении антибиотикорезистентности у человека, нет. В связи с этим учёные из Нидерландов изучили связь между диетой и резистентностью к различным антимикробным препаратам штаммов E. coli, выделенных при инфекциях мочевыводящих путей.

Данные о чувствительности E. coli, выделенной из мочи, и информация о диете пациентов (полученная из специальных опросников) были взяты из Роттердамского исследования (популяционное проспективное когортное исследование). Изучалась связь между употреблением в пищу нескольких групп продуктов (мясо, морепродукты, яйца, молочные продукты, зерновые) и устойчивостью E. coli к нескольким антимикробным препаратам (амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, триметоприм, ко-тримоксазол, I поколение цефалоспоринов, цефотаксим, нитрофурантоин, норфлоксацин).

Штаммы E. coli из мочи были получены от 612 пациентов, из которых 481 (78,6%) составили женщины. Уровень антибиотикорезистености варьировал от 246/611 (40,3%) к амоксициллину и 167/612 (27,3%) к триметоприму, до 29/612 (4,7%) к нитрофурантоину и 16/462 (3,5%) к цефотаксиму.

Как оказалось, более частое употребление в пищу куриного мяса ассоциируется с устойчивостью E. coli к цефотаксиму (ОШ 2,18, 95% ДИ 1,05-4,51). У предпочитающих свинину пациентов был выше уровень устойчивости E. coli к норфлоксацину (ОШ 1,42, 95% ДИ 1,04-1,95). Наоборот, у любителей сыра отмечался более низкий риск устойчивости E. coli к амоксициллину (ОШ 0,84; 95% ДИ 0,72-0,99) и амоксициллину/клавуланату (ОШ 0,67; 95% ДИ 0,53-0,86).

Таким образом, данное исследование подтверждает гипотезу, что диета может играть роль в распространении антибиотикорезистентности E. coli, вызывающей инфекции мочевыводящих путей.

Mulder M., Kiefte-de Jong J.C., Goessens W.H., de Visser H., Ikram M.A., Verbon A., Stricker B.H.

Diet as a risk factor for antimicrobial resistance in community-acquired urinary tract infections in a middle-aged and elderly population: a case-control study.

Clin Microbiol Infect. 2018 Aug 9.


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цефотаксим, амоксициллин, амоксициллин/клавуланат, нитрофурантоин, норфлоксацин, E. coli, инфекции мочевыводящих путей, ИМП, диета, резистентность, антибиотикорезистентность

  
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