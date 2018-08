ВОЗ: в Европе отмечается рекордно высокий уровень заболеваемости корью Опубликовано: Среда, 22 августа 2018 г. - 14:25 Тема: Иммунология и иммунопрофилактика В соответствии с сообщением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 20.08.2018, в Европе более 41 тысячи детей и взрослых заразились корью за первые шесть месяцев 2018 г. Это больше, чем за любой прошедший год текущего десятилетия, и почти в два раза превышает предыдущие самые высокие показатели заболеваемости за этот период. Так, абсолютный максимум заболеваемости корью за период с 2010 по 2017 г. был зарегистрирован в 2017 г., когда количество заболевших за год составило 23927 человек, а минимальное количество заболевших было в 2016 г. (5273 человека). По меньшей мере, 37 заболевших корью человек умерли в этом году. Эксперты ВОЗ отмечают, что после относительно низкого уровня заболеваемости корю в 2016 г. на текущий момент мы видим драматический подъём заболеваемости, и вспышка продолжается. Корь — опасное и крайне заразное вирусное инфекционное заболевание, от которого до появления и распространения вакцины от кори в 1963 году ежегодно умирало около 2,6 миллиона человек. По мнению ВОЗ, для предотвращения вспышек и распространения заболевания в регионе необходимо вакцинировать 95% населения региона двумя дозами вакцины и поддерживать этот уровень вакцинации ежегодно. За текущий год году в 7 странах — Франции, Грузии, Греции, Италии, России, Сербии и Украине — было зарегистрировано более тысячи случаев заболевания корью среди и детей, и взрослого населения, причём, в Украине отмечается наиболее высокий уровень заболеваемости в регионе — более половины (23 тысячи случаев) от всех заболевших в странах Европы. Эксперты ВОЗ подчеркивают, что, хотя в 43 из 53 стран удалось остановить внутреннее распространение кори (то есть все случаи там только «привозные»), в целом в Европе сохраняются очаги распространения кори из-за низкого охвата населения прививками. В 2017 г. две стандартные дозы вакцины от кори, в среднем, по Европе получили 90% детей, но в ряде стран (каких конкретно — не уточняется) этот показатель составил менее 70%. Measles cases hit record high in the European Region WHO

185 корь, вакцинация, заболеваемость, ВОЗ

