Фторхинолоны остаются в США самыми назначаемыми антибиотиками при ИМП, несмотря на предупреждения о безопасности Опубликовано: Понедельник, 20 августа 2018 г. - 12:20 Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Практические рекомендации, изданные Американским обществом инфекционных заболеваний (Infectious Diseases Society of America — IDSA) в 2011 г., в которых врачам рекомендовано избегать использования фторхинолонов (ФХ) по поводу неосложнённых инфекций мочевыводящих путей (ИМП), значимо не повлияли на амбулаторную практику назначения данной группы антибиотиков. Как показали результаты недавно проведенного исследования, в США ФХ составляют примерно половину от всех назначаемых по поводу неосложнённых ИМП антибиотиков амбулаторно. По мнению экспертов, эти данные вызывают определенное беспокойство в связи с тем, что недавно Администрация США по продуктам питания и лекарственным средствам (Food and Drug Administration — FDA) издала новое предупреждение клиницистам о не назначении ФХ при неосложённых инфекциях, вплоть до присуждения статуса «black box warning» (размещение т.н. «чёрного предупреждения» на упаковке с препаратом). В соответствии с результатами ранее проведённых исследований известно, что применение ФХ увеличивает риск инфекций и колонизации полирезистентными патогенами, включая Clostridium difficile, а также может приводить к другим значимым нежелательным явлениям, включая тендиниты, психические расстройства и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Однако, несмотря на все вышесказанное, ФХ исторически являются очень популярными среди клиницистов, составляя 49% всех амбулаторных назначений антибиотиков за период с 2002 по 2011 гг. После издания в 2011 г. практические рекомендации IDSA были широко внедрены в повседневную практику врачей. Для определения влияния рекомендаций на практику назначения антибиотиков исследователи провели ретроспективное когортное исследование с использованием национально доступной базы данных коммерческого страхования, в которой имелась информация по визитам пациентов к врачам амбулаторного звена и обращениям в отделения неотложной помощи по поводу неосложнённых ИМП. Анализ включал данные о 654432 женщинах в возрасте от 18 до 44 лет, которые получали антибактериальную терапию после диагностики у них неосложнённой ИМП, за период с января 2009 г. по декабрь 2013 г. Как оказалось, ФХ остаются самыми часто назначаемыми антибиотики как до, так и после издания и внедрения клинических рекомендаций IDSA (45% vs 42%). Длительность лечения варьировала от 3 до 10 дней и была нерациональной в 75% случаев. Только в 21% назначений ФХ, 26% ко-тримоксазола и 16% нитрофурантоина длительность терапии соответствовала текущим рекомендациям. Авторы исследования делают заключение, что только публикации и внедрения рекомендаций в клиническую практику недостаточно для снижения нерационального применения антибиотиков. Fluoroquinolones most common UTI treatment despite black box warning Healio

фторхинолоны, безопасность, инфекции мочевыводящих путей

