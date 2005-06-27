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Сывороточный уровень 25-гидроксивитамина D и показатели психического здоровья

Опубликовано: Среда, 01 августа 2018 г. - 08:55
Тема: Новости медицины Версия для печати

Основная функция витамина D — поддержание гомеостаза кальция. Однако появляются доказательства корреляции адекватного уровня 25-гидроксивитамина D с лучшими показателями психического здоровья.

Целью исследования, выполненного в Канаде, было изучение связи между сывороточными концентрациями 25-гидроксивитамина D с индикаторами психического здоровья (депрессия, раздражительность и стресс).

Влияние сывороточного уровня 25-гидроксивитамина D на 4 индикатора психического здоровья было изучено с помощью логистических регрессионных моделей с повышенной специфичностью, которые принимали во внимание демографические характеристики, социально-экономический статус и состояние здоровья пациента в целом.

Как оказалось, наблюдается значимая связь между сывороточным уровнем 25-гидроксивитамина D и индикаторами психического здоровья. При анализе полностью скорректированной целевой логистической регрессионной модели было установлено, что у среднестатистического гражданина Канады психическое здоровье лучше, если сывороточный уровень 25(ОН)D выше.

Данное исследование ещё раз подтвердило влияние витамина D на психическое здоровье, но, поскольку оно было одномоментным, не была установлена причинность. Из-за крайне низкой вероятности вреда от токсичности витамина D (данный витамин характеризуется широким терапевтическим диапазоном, и случаи передозировки встречаются крайне редко) и невысокой стоимости коммерчески доступных препаратов и БАД с витамином D исследователи рекомендуют проведение дальнейших исследований в этой области для установления эффективности витамина D в плане улучшения психического здоровья.

Chu F., Ohinmaa A., Klarenbach S., Wong Z.W., Veugelers P.

Serum 25-Hydroxyvitamin D Concentrations and Indicators of Mental Health: An Analysis of the Canadian Health Measures Survey.

Nutrients. 2017 Oct 13;9(10).


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25-гидроксивитамин D, витамин D, психическое здоровье, депрессия

  
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