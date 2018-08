Сывороточный уровень 25-гидроксивитамина D и показатели психического здоровья

Основная функция витамина D — поддержание гомеостаза кальция. Однако появляются доказательства корреляции адекватного уровня 25-гидроксивитамина D с лучшими показателями психического здоровья.

Целью исследования, выполненного в Канаде, было изучение связи между сывороточными концентрациями 25-гидроксивитамина D с индикаторами психического здоровья (депрессия, раздражительность и стресс).

Влияние сывороточного уровня 25-гидроксивитамина D на 4 индикатора психического здоровья было изучено с помощью логистических регрессионных моделей с повышенной специфичностью, которые принимали во внимание демографические характеристики, социально-экономический статус и состояние здоровья пациента в целом.

Как оказалось, наблюдается значимая связь между сывороточным уровнем 25-гидроксивитамина D и индикаторами психического здоровья. При анализе полностью скорректированной целевой логистической регрессионной модели было установлено, что у среднестатистического гражданина Канады психическое здоровье лучше, если сывороточный уровень 25(ОН)D выше.

Данное исследование ещё раз подтвердило влияние витамина D на психическое здоровье, но, поскольку оно было одномоментным, не была установлена причинность. Из-за крайне низкой вероятности вреда от токсичности витамина D (данный витамин характеризуется широким терапевтическим диапазоном, и случаи передозировки встречаются крайне редко) и невысокой стоимости коммерчески доступных препаратов и БАД с витамином D исследователи рекомендуют проведение дальнейших исследований в этой области для установления эффективности витамина D в плане улучшения психического здоровья.

