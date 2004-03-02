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Уровни 25-гидроксивитамина D в сыворотке у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией

Опубликовано: Понедельник, 30 июля 2018 г. - 09:05
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Несмотря на совершенствование подходов к антибактериальной терапии внебольничная пневмония является инфекционным заболеванием с наибольшим количеством летальных исходов в год во всём мире. В нескольких ранее выполненных исследованиях было продемонстрирована связь между дефицитом витамина D и повышением восприимчивости к инфекциям дыхательных путей.

Целью исследования, выполненного в Аргентине, было определение сывороточных уровней 25-гидроксивитамина D у взрослых пациентов, госпитализированных в отделения общего профиля с внебольничной пневмонией.

В данное наблюдательное исследование было включено 207 взрослых пациентов старше 18 лет обоих полов, госпитализированных в стационар г. Розарио (Аргентина) за период с июля 2015 г. по июнь 2016 г.

В итоговый анализ данных были включены сведения о 167 пациентах (59% женщины, средний возраст 57,4±19,6 лет, ИМТ27,2±7,8 кг/м²). У более половины пациентов (63%) было диагностировано поражение одной доли, у 37% инфильтрация была мультилобарной. При оценке по шкале CURB-65 оказалось, что 66,5% пациентов имели низкий риск летального исхода, 16% — средний и у 17,5% был высокий риск смерти.

При определении индекса коморбидности Charlson было установлено, что у 53% пациентов нет сопутствующих заболеваний, а у 46,5% имеется 1 или более сопутствующая патология.

Уровень 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови составил 11,92±7,6 нг/мл (51,5%: <10 нг/мл, 33,5%: 10-20 нг/мл, 13,2%: 20-30 нг/мл и 1,8%: >30 нг/мл). Более высокие показатели уровней 25(ОН)D оказались у мужчин (женщины: 10,8±6,7 нг/мл, мужчины: 13,5±8,5 нг/мл, P=0,02). Также концентрации витамина D коррелировали с возрастом (r=-0,17; P=0,02), индексом тяжести пневмонии CURB65 index (r=-0,13; P=0,049), индексом коморбидности Charlson (r=-0,20, P=0,007) и 10-летней ожидаемой продолжительностью жизни (%) (r=0,19; P=0,008). Кроме этого, у пациентов с меньшим количеством сопутствующих заболеваний были обнаружены более высокие сывороточные уровни 25(ОН)D (индекс коморбидности Charlson — 0, уровень 25(ОН)D 13,0±8,2 нг/мл; индекс коморбидности Charlson ≥1, уровень 25(ОН)D 10,5±6,7 нг/мл, P=0,0093).

Таким образом, госпитализированные пациенты с внебольничной пневмонией имеют низкие уровни 25-гидроксивитамина D, что, вероятно, влияет на тяжесть течения пневмонии.

Brance M.L., Miljevic J.N., Tizziani R., e.a.

Serum 25-hydroxyvitamin D levels in hospitalized adults with community-acquired pneumonia.

Clin Respir J. 2018 Mar 23.


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25-гидроксивитамин D, витамин D, внебольничная пневмония

  
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Уровни 25-гидроксивитамина D в сыворотке у госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией | Войти / Создать логин | 0 Комментарии
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