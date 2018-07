Витамин D и риск развития деменции

В последнее время увеличивается интерес к витамину D как к агенту, потенциально модифицирующему факторы риска развития деменции предположительно из-за его нейропротективного эффекта. Однако в долгосрочных исследованиях, изучавших связь между уровнем витамина D и деменцией, были получены противоречивые результаты.

Целью исследования, проведённого в Нидерландах, было изучение связи между сывороточным уровнем витамина D и распространённостью и частотой деменции в общей популяции.

В рамках Роттердамского проспективного исследования проводилось определение уровней 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови за период с 1997 по 2001 гг. у 6220 участников исследования в возрасте 55 лет и старше. Также в ходе работы была проведена оценка наличия деменции на момент включения в исследования. Пациенты отслеживались до 1 января 2015 г. Для определения связи между уровнем витамина D и распространённостью и частотой деменции, включая болезнь Альцгеймера, использовались соответствующие регрессионные модели. Коррекция моделей проводилась по возрасту, полу и времени года, когда проводился забор крови для определения уровня витамина D, а также по этнической принадлежности, образованию, сердечно-сосудистым факторам риска, уровню сывороточного кальция, функции почек, наличию симптомом депрессии, активности пациента вне дома и носительству гена APOEɛ4.

На исходном визите признаки деменции имелись у 127 пациентов из 6220 участников исследования, из которых у 97 была диагностирована болезнь Альцгеймера. Более низкие сывороточные уровни 25-гидроксивитамина D ассоциировались со статистически недостоверной, но более высокой распространённостью деменции (скорректированное отношение шансов 1,2, 95% ДИ 0,95-1,52), но не болезни Альцгеймера (скорректированное ОШ 0,97, 95% ДИ 0,74-1,29).

Среди 6087 участников, у которых на исходном визите не было признаков и симптомов деменции, у 795 пациентов данный диагноз был установлен в последующем, из них болезнь Альцгеймера была диагностирована у 641 больного. Более низкие сывороточные концентрации витамина D приводили к более высокому риску развития деменции (скорректированное отношение рисков 1,11, 95% ДИ 1,02-1,2) и болезни Альцгеймера (скорректированное отношение рисков 1,13, 95% ДИ 1,03-1,24).

Таким образом, в проведённом исследовании было продемонстрировано, что низкие концентрации витамина D в сыворотке крови связаны с более высоким риском развития деменции.

Licher S., de Bruijn R.F.A.G., Wolters F.J., Zillikens M.C., Ikram M., Ikram M.K.

Vitamin D and the Risk of Dementia: The Rotterdam Study.

J Alzheimers Dis. 2017; 60(3): 989-997.

25-гидроксивитамин D, витамин D, деменция, болезнь Альцгеймера