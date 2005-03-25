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Врачи в США нередко неправильно выбирают антибиотики для лечения гонореи

Опубликовано: Среда, 06 июня 2018 г. - 09:12
Тема: Эпидемиология, фармакоэпидемиология и фармакоэкономика Версия для печати

Результаты нового исследования, опубликованные в апрельском номере журнала Morbidity and Mortality Weekly Report, показали, что 18,7% пациентов с гонореей в США не получают режим лечения, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC).

Этот факт вызывает особое беспокойство в свете роста резистентности гонококков к большинству антибиотиков, используемых для лечения гонореи.

Гонорея является вторым наиболее сообщаемым заболеванием в США после хламидийной инфекции — так, в 2016 г. было зарегистрировано 468514 случаев, что на 18,5% выше, чем в 2015 г.

В 2015 г. CDC рекомендовали использовать для лечения неосложненной гонореи 2 антибиотика — цефтриаксон (250 мг 1 раз однократно в/м) + азитромицин внутрь. Данные режим терапии эффективен и потенциально снижает риск развития резистентности. Но каждый пятый пациент с гонореей в США не получает рекомендованное CDC лечение, причём чаще всего назначался только цефтриаксон (5,9%), цефтриаксон с доксициклином (4,4%) и только азитромицин (3,1%).

Не было выявлено различий в проценте пациентов, которые получали рекомендованный режим, по расе или этнической принадлежности и возрасту. Однако оказалось, что в случаях, если диагноз был установлен в специализированных клиниках по лечению ЗППП, клиниках по планированию рождаемости или центрах репродуктивного здоровья пациенты чаще получали правильное лечение по сравнению с ситуациями, когда диагноз был установлен в других учреждениях (90,8% vs 79,8%; коэффициент распространённости 1,14; 95% ДИ 1,08-1,20).

По мнению экспертов CDC, необходимо мониторировать на локальном и государственном уровне следование рекомендациям CDC.

Adherence to CDC Recommendations for the Treatment of Uncomplicated Gonorrhea — STD Surveillance Network, United States, 2016

Morb Mortal Wkly Rep. Published online April 27, 2018.

CDC


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гонорея, цефтриаксон, азитромицин, CDC

  
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