Врачи в США нередко неправильно выбирают антибиотики для лечения гонореи

Результаты нового исследования, опубликованные в апрельском номере журнала Morbidity and Mortality Weekly Report, показали, что 18,7% пациентов с гонореей в США не получают режим лечения, рекомендованный Центрами по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC). Этот факт вызывает особое беспокойство в свете роста резистентности гонококков к большинству антибиотиков, используемых для лечения гонореи. Гонорея является вторым наиболее сообщаемым заболеванием в США после хламидийной инфекции — так, в 2016 г. было зарегистрировано 468514 случаев, что на 18,5% выше, чем в 2015 г. В 2015 г. CDC рекомендовали использовать для лечения неосложненной гонореи 2 антибиотика — цефтриаксон (250 мг 1 раз однократно в/м) + азитромицин внутрь. Данные режим терапии эффективен и потенциально снижает риск развития резистентности. Но каждый пятый пациент с гонореей в США не получает рекомендованное CDC лечение, причём чаще всего назначался только цефтриаксон (5,9%), цефтриаксон с доксициклином (4,4%) и только азитромицин (3,1%). Не было выявлено различий в проценте пациентов, которые получали рекомендованный режим, по расе или этнической принадлежности и возрасту. Однако оказалось, что в случаях, если диагноз был установлен в специализированных клиниках по лечению ЗППП, клиниках по планированию рождаемости или центрах репродуктивного здоровья пациенты чаще получали правильное лечение по сравнению с ситуациями, когда диагноз был установлен в других учреждениях (90,8% vs 79,8%; коэффициент распространённости 1,14; 95% ДИ 1,08-1,20). По мнению экспертов CDC, необходимо мониторировать на локальном и государственном уровне следование рекомендациям CDC. Adherence to CDC Recommendations for the Treatment of Uncomplicated Gonorrhea — STD Surveillance Network, United States, 2016 Morb Mortal Wkly Rep. Published online April 27, 2018. CDC

