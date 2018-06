Вакцинация 4-валентной вакциной против вируса папилломы человека у девочек и риск аутоиммунных заболеваний Опубликовано: Понедельник, 04 июня 2018 г. - 08:50 Тема: Иммунология и иммунопрофилактика Несмотря на продемонстрированную во всём мире эффективность применения 4-валентной вакцины против вируса папилломы (HPV4), всё ещё остаются сомнения, касающиеся безопасности её применения. Риск развития аутоиммунных заболеваний после вакцинации с использованием HPV4 был оценён в популяционном ретроспективном когортном исследовании, проведённом за период с 2007 по 2013 гг. в Канаде. В ходе исследования сравнивалась частота возникновения «конечной точки», а именно, диагностированного аутоиммунного состояния в течение 7-60 дней после введения вакцины в сравнении с аналогичными диагнозами, установленными в любое другое время. Анализ дополнялся оценкой влияния анамнеза иммуно-опосредованных заболеваний и времени, прошедшего с момента вакцинации. Исследуемая когорта включала 290939 девочек в возрасте от 12 до 17 лет, которые были вакцинированы против ВПЧ за период с 2007 по 2013 гг. Не было отмечено статистически достоверного риска повышения частоты аутоиммунных заболеваний после вакцинации HPV4 (n=681; относительный риск 1,12, 95% ДИ 0,85-1,47), и данная связь не изменилась при учёте анамнеза иммуно-опосредованных состояний и времени, прошедшего с момента вакцинации. Анализ индивидуальных аутоиммунных расстройств не выявил статистически достоверных рисков, включая паралич Белла (n=65; ОР 1,73, 95% ДИ 0,77-3,89), неврит зрительного нерва (n=67; ОР 1,57, 95% ДИ 0,74-3,33) и диффузный токсический зоб (n=47; ОР 1,55, 95% ДИ 0,92-2,63). Таким образом, в ходе данного крупномасштабного когортного исследования не был выявлен повышенный риск возникновения аутоиммунных расстройств после проведения вакцинации против вируса папилломы человека у девочек-подростков. По мнению исследователей, данная информация должна быть предоставлена для успокоения как работников здравоохранения, так и родителей пациенток, которые беспокоятся о безопасности применения вакцина против ВПЧ. Liu E.Y., Smith L.M., Ellis A.K., Whitaker H., Law B., Kwong J.C., Farrington P., Lévesque L.E. Quadrivalent human papillomavirus vaccination in girls and the risk of autoimmune disorders: the Ontario Grade 8 HPV Vaccine Cohort Study. CMAJ. 2018 May 28; 190(21): E648-E655.

381 вакцина, вирус папилломы человека, ВПЧ, 4-валентная вакцина против вируса папилломы человека, HPV4, безопасность, аутоиммунные заболевания

