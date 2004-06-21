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Холецистэктомия во время терапии цефтриаксоном

Опубликовано: Пятница, 11 мая 2018 г. - 08:50
Тема: Безопасность лекарственных средств и НЛР Версия для печати

Целью экспериментального исследования, выполненного в Бразилии, была оценка реальной частоты возникновения как микролитиаза, так и острого холецистита на фоне лечения цефтриаксоном внутривенно на модели кроликов.

Новозеландские кролики получали внутривенно цефтриаксон или физ. раствор в течение 21 дня. Ультразвуковой мониторинг состояния желчного пузыря проводился каждые 7 дней до 21 дня, когда дополнительно также выполнялась гистопатология, иммуногистохимическое исследование для определения ядерного антигена пролиферирующих клеток (proliferating cell nuclear antigen — PCNA), про-каспазы-3 и CD68, биохимический анализ с определением печёночных ферментов и хроматографическое исследование желчи и осадка.

У всех животных, получавших цефтриаксон, развился острый холецистит, который подтвердился при гистопатологическом исследовании (p<0,05) и билиарный микролитиаз, за исключением одного кролика, у которого было отмечено выпадение осадка. Также в группе цефтриаксона отмечалось повышение про-каспазы-3, ГГТ, экспрессии PCNA, количества клеток, положительных на анти-CD68 (p<0,05), а также повышались концентрации холестерина и лецитина в желчи, и в микрокамнях были обнаружены высокие концентрации цефтриаксона.

Таким образом, результаты данного исследования продемонстрировали, что внутривенное введение цефтриаксона в терапевтических дозах вызывает высокую предрасположенность к образованию камней в желчном пузыре и развитию острого калькулезного холецистита.

Vasconcellos M., Cozer K., Diniz V.S., Baetas-da-Cruz W., Ferreira M.L., Silva P.C., Schanaider A.

Cholecystectomy during ceftriaxone therapy. A translational study with a new rabbit model.

Acta Cir Bras. 2017; 32(12): 995-1005.


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цефтриаксон, холелитиаз, камни в желчном пузыре, острый калькулезный холецистит, холецистэктомия

  
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