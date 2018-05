Урогенитальный туберкулёз как причина неэффективности антибактериальной терапии при длительных рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей Опубликовано: Понедельник, 23 апреля 2018 г. - 09:00 Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Урогенитальный туберкулёз является одним из заболеваний, которые можно, в целом, охарактеризовать как «великие имитаторы». В декабрьском номере журнала Therapeutic Advances in Urology за 2017 г. опубликованы результаты анализа, выполненного в НИИ туберкулёза (Новосибирск, Россия), в ходе которого изучалось, насколько часто у пациентов с длительным анамнезом инфекции мочевыводящих путей (ИМП) диагностируется урогенитальный туберкулёз (УГТ). В открытое несравнительное проспективное исследование было включено 244 пациента с рецидивирующими ИМП и подозрением на наличие УГТ. В ходе работы проводилось бактериологическое исследование образцов мочи, секрета простаты или эякулята (всего было получено 1446 образцов биологических сред для исследований); чувствительность к антимикробным препаратам были изучена у 421 изолята со степенью обсемененности ≥104 КОЕ/мл. Все включенные в исследование пациенты (N=244) имели длительный анамнез рецидивирующих ИМП (в среднем, 7,9±3,4 года) и получили, по меньшей мере, 5 курсов антибактериальной терапии без значимой эффективности. Урогенитальная туберкулёзная инфекция была диагностирована у 63 пациентов (25,8%), а у 41 пациента из этой группы (65,1%) было диагностировано сочетанное поражение — ИМП и УГТ. Из исследованных 1446 образцов в 421 (29,1%) случае были получены положительные результаты бактериологического исследования, в 1025 — отрицательные. Escherichia coli оказалась наиболее часто выделяемым возбудителем среди грамотрицательных микроорганизмов (57,3%) и составила примерно треть (29%) среди всех уропатогенов. Более половины (51,5-57,1%) штаммов кишечной палочки оказались устойчивыми к амоксициллину/клавуланату; 50,0-52,0% были резистентны к цефотаксиму, 33,3-59,5% — к гентамицину, 63,2-66,7% — к ципрофлоксацину, 54,8-45,2% — к левофлоксацину и 23,5-20,8% — к никтрофурантоину в 2015 г. и 2016 г., соответственно. И, если в 2015 г. все выделенные штаммы E. coli были чувствительны к имипенему, то в 2016 г. 7,1% изолятов оказались устойчивы к данному антибиотику. В целом следует отметить, что уровень резистентности кишечной палочки к антибактериальным препаратам в 2016 г. оказался выше, за исключением устойчивости к левофлоксацину и нитрофурантоину. Таким образом, общая распространённость урогенитального туберкулёза среди пациентов с рецивирующими инфекциями мочевыводящих путей, не поддающимися традиционной антибактериальной терапии, составила 25,8%. Сочетанное поражение обычными уропатогенами и микобактериями было диагностировано в 65,1% случаев. Kulchavenya E., Cherednichenko A. Urogenital tuberculosis, the cause of ineffective antibacterial therapy for urinary tract infections. Ther Adv Urol. 2017 Dec 22; 10(3): 95-101.

231 инфекции мочевыводящих путей, ИМП, туберкулёз, урогенитальный туберкулёз, рецидивирующие ИМП

Вход Имя пользователя Пароль Запомнить меня

:: Регистрация ::