Значимое влияние не-антибиотических препаратов на микробиоту кишечника человека Опубликовано: Среда, 28 марта 2018 г. - 10:25 Тема: Новости медицины Исследование, выполненное совместно немецкими и японским учёными, продемонстрировало, что из более 1000 изученных не-антибиотических препаратов, относящихся к разным терапевтическим классам, каждое четвёртое лекарственное средство подавляет рост, по меньшей мере, одного рода бактерий, обитающих в кишечнике человека. Исследователи отметили, что сами не ожидали таких ошеломляющих результатов и надеются, что полученные данные смогут помочь улучшить понимание понятий «эффективность» и «побочные эффекты» существующих препаратов, а также оценить оставленный без внимания риск развития и распространения антибиотикорезистентности, возникающий при применении не-антибиотических препаратов. Авторы проекта говорят о том, что ранее уже было установлено, что несколько групп широко применяемых препаратов, включая метформин, ингибиторы протонной помпы (ИПП), НПВС и атипичные нейролептики повреждают микробиоту кишечника, однако выраженность данных эффектов и их значимость для отдельного пациента и экологии в целом остаётся неясной. Исследователи оценили влияние 1197 не-антибиотических лекарственных средств, доступных на фармацевтическом рынке, на 40 штаммов бактерий, выделенных из кишечника человека и являющихся наиболее типичными представителями нормальной микрофлоры. Оказалось, что 250 из 923 изученных препаратов (24%) подавляют in vitro рост, по меньшей мере, одного рода бактерий, обитающих в кишечнике человека, а чаще других такое действие было отмечено у нейролептиков. Более того, было установлено, что многие не-антибиотические препараты приводят к антибиотико-подобным побочным эффектам, и резистентность к антибиотикам и использование препаратов, мишень действия которых находится в организме человека (не микроба), коррелирует между родами микроорганизмов, свидетельствуя о том, что не-антибиотики могут способствовать формированию и распространению антибиотикорезистентности. Конечно же, не все препараты влияют на микрофлору кишечника и приводят к формированию устойчивости, однако в ряде случаев резистентность к специфическим не-антибиотикам может влиять (как положительно, так и отрицательно) на чувствительность к определённым антибиотикам, открывая пути для поиска оптимальной комбинации лекарственных средств. Команда исследователей в настоящее время планирует изучить взаимодействия лекарство-микробиом для лучшего понимания, каким образом кишечная микробиота различных лиц может отвечать на один и тот же препарат, что в будущем может помочь персонифицировать терапевтические подходы. Maier L., Pruteanu M., Kuhn M., Zeller G., Telzerow A., Anderson E.E., Brochado A.R., Fernandez K.C., Dose H., Mori H., Patil K.R., Bork P., Typas A. Extensive impact of non-antibiotic drugs on human gut bacteria. Nature. 2018 Mar 19. doi: 10.1038/nature25979.

