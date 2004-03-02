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Пресепсин — новый диагностический маркер, позволяющий дифференцировать активный туберкулёз лёгких от бактериальной внебольничной пневмонии

Опубликовано: Пятница, 23 марта 2018 г. - 08:50
Тема: Инфекционные заболевания, клиника, диагностика и лечение Версия для печати

Экспрессия маркера инфекционного воспаления пресепсина при активном туберкулёзе лёгких (АТЛ) остаётся до настоящего времени неизученной.

Исследователи из Китая изучили экспрессию пресепсина при активном туберкулёзе лёгких и оценили возможность использования данного маркера для дифференциальной диагностики между АТЛ и внебольничной пневмонией (ВП), имеющей бактериальную этиологию.

В исследование за период с августа 2013 г. по июль 2015 г. включали последовательных пациентов с АТЛ, которым диагноз туберкулёза был установлен на основании культурального исследования мокроты, и пациентов с ВП.

В ходе работы собирались клинические данные о пациентах и определялся уровень пресепсина в плазме. Всего были проанализированы данные о 133 здоровых лицах, 103 пациентах с АТЛ и 202 с ВП.

Как оказалось, концентрация пресепсина была выше в группе пациентов с туберкулёзом (218,0 [146,0-368,0] пг/мл) по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (128,0 [101,5-176.5] пг/мл, P<0,001), но ниже, чем у пациентов с ВП (532,0 [364,0-852,3] пг/мл, P<0,001).

У пациентов с простым АТЛ и милиарным туберкулёзом не было выявлено статистически достоверных различий в концентрация пресепсина. По сравнению как с грамположительными, так и грамотрицательными возбудителями Mycobacterium tuberculosis вызывает незначительное повышение уровня пресепсина. Исследователи отметили, что критическое значение пресепсина 401 пг/мл и более является положительным предиктором диагноза ВП и помогает в дифференциальной диагностике данных двух инфекционных заболеваний. Если же использовать при оценке состояния пациентов комбинацию пресепсин + шкала CURB-65, то это достоверно улучшит диагностику ВП.

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что сывороточная концентрация пресепсина у пациентов с активным туберкулёзом лёгких повышается незначительно, и это может помочь провести дифференциальную диагностику между активным туберкулёзом лёгких и внебольничной пневмонией.

Qi Z.J., Yu H., Zhang J., Li C.S.

Presepsin as a novel diagnostic biomarker for differentiating active pulmonary tuberculosis from bacterial community acquired pneumonia.

Clin Chim Acta. 2018 Mar; 478: 152-156.


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персепсин, активный туберкулёз лёгких, внебольничная пневмония, маркер инфекционного воспаления

  
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