Пресепсин — новый диагностический маркер, позволяющий дифференцировать активный туберкулёз лёгких от бактериальной внебольничной пневмонии

Экспрессия маркера инфекционного воспаления пресепсина при активном туберкулёзе лёгких (АТЛ) остаётся до настоящего времени неизученной.

Исследователи из Китая изучили экспрессию пресепсина при активном туберкулёзе лёгких и оценили возможность использования данного маркера для дифференциальной диагностики между АТЛ и внебольничной пневмонией (ВП), имеющей бактериальную этиологию.

В исследование за период с августа 2013 г. по июль 2015 г. включали последовательных пациентов с АТЛ, которым диагноз туберкулёза был установлен на основании культурального исследования мокроты, и пациентов с ВП.

В ходе работы собирались клинические данные о пациентах и определялся уровень пресепсина в плазме. Всего были проанализированы данные о 133 здоровых лицах, 103 пациентах с АТЛ и 202 с ВП.

Как оказалось, концентрация пресепсина была выше в группе пациентов с туберкулёзом (218,0 [146,0-368,0] пг/мл) по сравнению с контрольной группой здоровых лиц (128,0 [101,5-176.5] пг/мл, P<0,001), но ниже, чем у пациентов с ВП (532,0 [364,0-852,3] пг/мл, P<0,001).

У пациентов с простым АТЛ и милиарным туберкулёзом не было выявлено статистически достоверных различий в концентрация пресепсина. По сравнению как с грамположительными, так и грамотрицательными возбудителями Mycobacterium tuberculosis вызывает незначительное повышение уровня пресепсина. Исследователи отметили, что критическое значение пресепсина 401 пг/мл и более является положительным предиктором диагноза ВП и помогает в дифференциальной диагностике данных двух инфекционных заболеваний. Если же использовать при оценке состояния пациентов комбинацию пресепсин + шкала CURB-65, то это достоверно улучшит диагностику ВП.

Таким образом, данное исследование продемонстрировало, что сывороточная концентрация пресепсина у пациентов с активным туберкулёзом лёгких повышается незначительно, и это может помочь провести дифференциальную диагностику между активным туберкулёзом лёгких и внебольничной пневмонией.

Qi Z.J., Yu H., Zhang J., Li C.S.

Presepsin as a novel diagnostic biomarker for differentiating active pulmonary tuberculosis from bacterial community acquired pneumonia.

Clin Chim Acta. 2018 Mar; 478: 152-156.