Эффективность пробиотиков в терапии неалкогольной жировой дистрофии печени Опубликовано: Понедельник, 19 марта 2018 г. - 18:05 Тема: Пробиотики Целью исследования, проведенного в Китае, стало изучение клинической эффективности пробиотиков в лечении неалкогольной жировой дистрофии печени (НЖДП). В исследовании приняло участие 200 пациентов с НЖДП, которые были случайным образом разделены на 4 группы. Контрольная группа, получавшая обычное лечение и группы А, В и С, получавшие комбинированную терапию. Пациенты контрольной группы получали только капсулы с фосфатидилхолином внутрь. Пациенты исследуемых групп принимали внутрь порошок с бифидобактериями, лактобактериями и энтерококками, (группа А), Bacillus subtilis и энтерококки (группа В) и обе пробиотические комбинации одновременно (группа С). Продолжительность лечения в рамках исследования составила 1 месяц. Лабораторные параметры оценивались до лечения и на 30 день после лечения и включали общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), АЛТ, АСТ, глюкозу натощак, сывороточную высокомолекулярную форму адипонектина и сывороточный уровень ФНО-альфа (ФНО-α). Также проводилось исследование кала (копрограмма и бактериологическое исследование). Всем пациентам проводилось ультразвуковое сканирование печени. После лечения в каждой группе пациентов отмечалось статистически достоверное улучшение показателей липидов и глюкозы сыворотки крови (кроме ЛПВП). Касательно функциональных печеночных проб, то в каждой группе после лечения уменьшились уровни АЛТ и АСТ, особенно в группе С по сравнению с контрольной группой [АЛТ (33,7±7,6) ЕД/л vs (45,0±8,5) ЕД/л; АСТ (22,0±1,6) ЕД/л vs (29,4±3,7) ЕД/л; P<0,05]. Уровень ФНО-альфа уменьшился после лечения в каждой группе, в группе С по сравнению с контрольной группой данные снижения были статистически достоверно ниже по сравнению с контролем [(0,51±0,27) мкг/л vs (0,82±0,28) мкг/л, P<0,05]. Сывороточные значения высокомолекулярной формы адипонектина увеличились после лечения в каждой группе и опять же в группе С изменения были наиболее выраженными и статистически достоверными по сравнению с контролем [(9,28±3,72) мкг/л vs (7,87±3,96) мкг/л, P<0,05]. После лечения во всех группах отмечалось улучшение по результатам УЗИ, однако различия между группами не были статистически достоверными. Таким образом пробиотики улучшают микроэкологию кишечника у пациентов с неалкогольной жировой дистрофией печени путём ингибирования ФНО-альфа и усиления секреции адипонектина, что, возможно приводит к регулированию уровней глюкозы крови, улучшению метаболизма липидов. Wang W., Shi L.P., Shi L., Xu L. Efficacy of probiotics on the treatment of non-alcoholic fatty liver disease. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 2018; 57(2): 101-106.

153 пробиотики, бифидобактерии, лактобактерии, неалкогольная жировая дистрофия печени

